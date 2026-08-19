Napoli, ufficiale l’arrivo di Costantino Favasuli: accordo quinquennale e nuova scommessa per il futuro azzurro



Costantino Favasuli è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’operazione è stata definita e il giovane calciatore ha sottoscritto con il club azzurro un contratto della durata di cinque anni.

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La società partenopea ha così deciso di puntare con convinzione sul talento italiano, assicurandosi un profilo considerato interessante in prospettiva. L’accordo rappresenta un investimento sul presente e soprattutto sul futuro, con Favasuli pronto a iniziare la sua nuova avventura all’ombra del Vesuvio.

Il quinquennale sottoscritto con il Napoli testimonia la fiducia riposta nel giocatore e la volontà del club di costruire nel tempo un percorso di crescita. L’arrivo di Favasuli si inserisce quindi nella strategia azzurra di valorizzazione dei giovani e di costruzione di una rosa competitiva anche guardando alle prossime stagioni.

Per il calciatore si apre ora una nuova pagina della carriera, con l’opportunità di misurarsi con una realtà di primo livello e di continuare il proprio percorso di crescita.

L’operazione è dunque ufficialmente conclusa: Favasuli è un giocatore del Napoli e ha firmato fino al 2029, pronto a mettersi a disposizione del club azzurro.