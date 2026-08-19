Juventus, cambia il futuro tra i pali: Audero può tornare in bianconero dopo l’arrivo di Vicario

Grandi manovre in casa Juventus per definire il futuro del reparto portieri. Con l’arrivo di Guglielmo Vicario, la dirigenza bianconera sta pianificando le prossime mosse, in uno scenario che potrebbe portare a un vero e proprio valzer tra i pali.

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L’effetto domino in uscita

Il mercato in uscita potrebbe modificare profondamente le gerarchie alle spalle del nuovo titolare. Michele Di Gregorio è infatti finito nel mirino del Marsiglia, oltre al sondaggio del Monza, e potrebbe lasciare Torino per trasferirsi in Francia. Da valutare anche la situazione di Mattia Perin, che ha ricevuto un contatto dal Palermo. Qualora entrambe le operazioni andassero a buon fine, la Juventus sarebbe costretta a tornare sul mercato per individuare un vice affidabile per Vicario.

Audero torna nei radar bianconeri

È proprio in questo contesto che, secondo Gianluca Di Marzio, prende quota la pista Emil Audero. Per il portiere sarebbe un vero e proprio ritorno a casa, visto che ha mosso i primi passi nel calcio professionistico proprio nel settore giovanile juventino.

La candidatura di Audero, però, non sarebbe legata soltanto agli aspetti tecnici. Il suo eventuale ritorno garantirebbe alla Juventus anche un importante vantaggio strategico e burocratico: essendo cresciuto nel vivaio bianconero, il portiere potrebbe occupare una casella preziosa nella compilazione delle liste per la Serie A e soprattutto per le competizioni europee.