Serie A
Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 1ª giornata. Chi è stato scelto per l’inizio della stagione 2026/27
Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 1ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le sfide
Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 1ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
INTER – MONZA Sabato 22/08 h. 18.30
MARINELLI
DI GIOIA – PALERMO
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARINI
UDINESE – COMO Sabato 22/08 h. 18.30
ARENA
MONDIN – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
GENOA – NAPOLI Sabato 22/08 h. 20.45
DI BELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: COSSO
PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – POLITI
IV: DOVERI
VAR: DIONISI
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – JUVENTUS h. 18.30
AYROLDI
ROSSI L. – MORO
IV: MARIANI
VAR: MARINI
AVAR: PICCININI
VENEZIA – LECCE h. 18.30
RAPUANO
TRINCHIERI – CECCON
IV: ALLEGRETTA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – SASSUOLO h. 20.45
CREZZINI
MELI – FONTEMURATO
IV: PAIRETTO
VAR: GIUA
AVAR: MAGGIONI
TORINO – MILAN h. 20.45
ZUFFERLI
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: MASSA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – LAZIO Lunedì 24/08 h. 18.30
MARESCA F.
CECCONI – BIANCHINI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSIMI
ROMA – FIORENTINA Lunedì 24/08 h. 20.45
MARCENARO
LO CICERO – ROSSI C.
IV: FABBRI
VAR: ABISSO
AVAR: GIUA