Torino, mercato in fermento: Adams può partire, torna il nome di Esposito e spunta l’idea Joselu

Torino, dopo l’arrivo di Lucas Perri il focus si sposta sull’attacco: Petrachi valuta uscite e nuovi innesti per rinforzare la squadra di Abate

Il Torino è pronto ad accelerare sul mercato. Dopo la sfida contro la Carrarese, Ignazio Abate era stato molto chiaro sulla necessità di inserire nuovi rinforzi in rosa e la dirigenza granata sta lavorando per accontentarlo.

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Il primo tassello è stato individuato tra i pali: Lucas Perri è atteso dal Leeds con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Adesso, però, l’attenzione del direttore sportivo Gianluca Petrachi si sposta soprattutto sul reparto offensivo.

Torino, Adams può partire: Hull City e Cagliari interessati

Molto dipenderà dalle cessioni. Che Adams non è considerato incedibile e, secondo quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore sia l’Hull City sia il Cagliari avrebbero chiesto informazioni sull’attaccante scozzese.

Proprio l’interesse dei rossoblù avrebbe riportato d’attualità il nome di Sebastiano Esposito, già seguito dal Torino nella prima parte dell’estate.

La situazione del classe 2002 è cambiata dopo la rottura con il Cagliari e il club granata avrebbe riallacciato i contatti. Tra le ipotesi valutate ci sarebbe anche quella di un possibile scambio con Adams, scenario che potrebbe permettere a entrambe le società di sistemare il proprio reparto offensivo.

Torino, proposto anche Joselu per l’attacco

Non c’è però soltanto Esposito tra i nomi valutati. Al Torino sarebbe stato proposto anche Joselu, centravanti spagnolo classe 1990, attualmente svincolato dopo l’esperienza in Qatar con l’Al-Gharafa.

Il suo curriculum è di grande livello. Con la Spagna ha conquistato una Nations League e un Europeo, mentre a livello di club può vantare, tra gli altri trofei, due Liga, una Supercoppa e una Champions League.

Joselu ha inoltre vestito la maglia del Real Madrid in due differenti periodi, prima tra il 2010 e il 2012 e successivamente nella stagione 2023/24. Complessivamente con i Blancos ha realizzato 19 gol e 3 assist in 51 presenze.

Il Torino continua quindi a valutare più strade: prima serviranno alcune uscite, poi Petrachi potrà affondare il colpo per regalare ad Abate un nuovo attaccante.