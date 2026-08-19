Atalanta, occhi su Anguissa: Giuntoli e Sarri provano l’inserimento sul centrocampista del Napoli

Atalanta su Zambo Anguissa, contratto in scadenza nel 2027 e rinnovo ancora da definire: il Napoli vuole trattenerlo ma la Dea osserva

L’Atalanta guarda con attenzione in casa Napoli. Dopo l’interesse per Noa Lang, seguito anche da Ajax e Galatasaray, il club bergamasco avrebbe messo nel mirino anche André-Frank Zambo Anguissa.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese piace particolarmente al direttore sportivo Cristiano Giuntoli e all’allenatore Maurizio Sarri, due grandi ex del Napoli che conoscono bene il valore del giocatore.

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Atalanta-Anguissa, la situazione contrattuale

Anguissa è legato al Napoli fino a giugno 2027 e percepisce circa 2,2 milioni di euro netti a stagione. Arrivato nel 2021 dal Fulham, prima in prestito e poi a titolo definitivo, ha collezionato 175 presenze, mettendo insieme 15 gol e 20 assist e contribuendo alla conquista di due Scudetti e una Supercoppa italiana.

Per ora si sarebbe trattato soprattutto di una prima manifestazione d’interesse. I contatti con l’entourage e con il Napoli non sarebbero ancora entrati in una fase realmente avanzata.

Napoli, Allegri vuole trattenere Anguissa

Il nodo principale è rappresentato dalla volontà del Napoli e soprattutto di Massimiliano Allegri, che considera Anguissa un elemento centrale del proprio progetto tecnico e non avrebbe alcuna intenzione di privarsene.

Parallelamente resta aperta la trattativa per il rinnovo. Sul tavolo ci sarebbe una proposta fino al 2030, mentre la distanza riguarda principalmente l’ingaggio. L’entourage del giocatore avrebbe chiesto un aumento nell’ordine dei 700-800 mila euro a stagione, senza che sia stato ancora trovato un punto d’incontro.

È proprio in questa fase di stallo che l’Atalanta starebbe provando a inserirsi, forte della disponibilità economica della proprietà.

Giuntoli cerca un centrocampista per l’Atalanta

Il nome di Anguissa entra così nella lista di Giuntoli dopo il mancato assalto ad Ardon Jashari, rimasto al Milan. L’Atalanta vuole aggiungere qualità ed esperienza alla mediana e il camerunese rappresenterebbe un profilo di primissimo livello.

Nel frattempo il Napoli continua a muoversi anche sul mercato. Dopo Costantino Favasuli, è arrivato il momento di Benoit Badiashile, pronto a sostenere le visite mediche prima del trasferimento dal Chelsea.

In attacco resta invece in cima alla lista Gabriel Jesus, mentre le alternative conducono a Nicolas Jackson e Joshua Zirkzee. Prima, però, serviranno alcune uscite: oltre a Lang, restano da definire le situazioni di Obaretin, Ngonge e Lucca.