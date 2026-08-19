Juve, Vicario non basta: ecco perché Audero può diventare la scelta più intelligente per la porta bianconera

Dopo settimane di trattative, tentativi e incastri, la Juventus ha finalmente trovato il suo nuovo portiere titolare: Guglielmo Vicario. L’ex Tottenham arriva a Torino con una formula estremamente vantaggiosa: prestito gratuito fino al 30 giugno 2027, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni, più 2 milioni di bonus legati agli obiettivi stagionali . Una soluzione che permette ai bianconeri di garantirsi un numero uno affidabile, esperto e già pronto per la Serie A, senza appesantire il bilancio.

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Vicario sarà il naturale sostituto di Michele Di Gregorio, ormai destinato a lasciare Torino: il portiere classe 1997 è infatti vicino al trasferimento al Marsiglia, che lo considera il nuovo titolare dopo l’addio di Rulli . Con Di Gregorio in uscita, la Juventus deve ora completare il reparto con un vice all’altezza, capace di garantire affidabilità e continuità.

PERIN-PALERMO

Ed è qui che si apre il nuovo capitolo: Mattia Perin. Il portiere, dopo otto anni in bianconero, è finito nel mirino del Palermo, club ambizioso che vuole tornare grande e che ha individuato in lui il profilo ideale per difendere la porta rosanero. I contatti sono già avviati: il Palermo ha proposto un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A. Il giocatore ha aperto alla possibilità di trasferirsi, attratto dalla prospettiva di tornare titolare.

PERCHE’ AUDERO SAREBBE LA SCELTA GIUSTA

Con Perin e Di Gregorio in uscita, la Juventus deve intervenire di nuovo sul mercato. Il nome in cima alla lista è Emil Audero, portiere del Como e cresciuto proprio nel settore giovanile bianconero. Una scelta che non è solo tecnica, ma anche strategica: Audero, essendo “club trained”, non graverebbe sulla lista over né in Serie A né in Champions League, un vantaggio fondamentale per la compilazione delle liste europee . Inoltre, il suo profilo è considerato ideale per affiancare Vicario: affidabile, esperto, già pronto e perfettamente integrabile nello spogliatoio.

La Juventus, dunque, si prepara a una vera rivoluzione tra i pali: Guglielmo Vicario sarà il nuovo titolare, mentre Michele Di Gregorio è destinato al Marsiglia e Mattia Perin è sempre più vicino al Palermo, che lo considera il primo obiettivo per la propria porta. In questo scenario, i bianconeri dovranno tornare sul mercato per individuare un vice affidabile, e il profilo in cima alla lista è Emil Audero, cresciuto nel settore giovanile juventino e ideale per motivi tecnici e regolamentari. A completare il reparto resterà Carlo Pinsoglio, confermato come terzo portiere e figura fondamentale nello spogliatoio.

Una ricostruzione totale, nata dalla necessità di ridurre il monte ingaggi, ottimizzare le liste e garantire a Spalletti un reparto portieri finalmente solido, equilibrato e competitivo. La Juventus ha trovato il suo numero uno: ora deve completare il puzzle.