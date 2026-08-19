Calciomercato Manchester United, nuovo assalto a centrocampo: Baleba dopo Santos e Tielemans

Il Manchester United continua a lavorare per completare la rivoluzione a centrocampo e il nome in cima alla lista, in queste ore, è quello di Carlos Baleba. Il club inglese sta trattando l’arrivo del talento del Brighton, individuato come il terzo rinforzo per una mediana completamente rinnovata.

Nuovo centrocampo, terzo tassello

Dopo aver rinunciato alla pista Ederson dell’Atalanta, lo United ha già investito cifre importanti:

56,3 milioni di euro per Andrey Santos (classe 2004) dal Chelsea

per (classe 2004) dal Chelsea 41 milioni di euro per Youri Tielemans (classe 1997) dall’Aston Villa

Baleba sarebbe il terzo innesto, un profilo giovane, fisico e dinamico, perfetto per il nuovo progetto tecnico.

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Le certezze: Bruno Fernandes e Mainoo

Il portoghese Bruno Fernandes è destinato a restare, considerato un pilastro del nuovo ciclo. Blindato anche Kobbie Mainoo (classe 2005), che ha firmato un contratto fino al giugno 2031, confermando la volontà del club di costruire attorno a lui.

Le uscite: Casemiro saluta

In uscita, invece, c’è stato il divorzio con Casemiro (classe 1992). L’ex Real Madrid si è svincolato a parametro zero e ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, dove giocherà all’Inter Miami accanto a Messi.

Il quadro è chiaro: lo United vuole un centrocampo nuovo, più giovane e più dinamico. Baleba è il prossimo obiettivo per completare il puzzle.

