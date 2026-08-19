Gianluca Mancini non ha dubbi e spegne definitivamente le voci di mercato: «Io ho un rapporto speciale e la Roma me la sento dentro»

Gianluca Mancini resta alla Roma e guarda già alla nuova stagione. Dopo un’estate movimentata, segnata da voci insistenti su un possibile addio e perfino da un’ipotesi di approdo all’Inter a parametro zero, il difensore ha scelto di proseguire la sua avventura nella capitale.

In un’intervista rilasciata a Sky Sport, Mancini ha parlato delle sensazioni in vista del campionato e delle ambizioni personali e della squadra, ribadendo la volontà di essere un punto fermo del progetto giallorosso.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PAROLE – «La Champions League era un inseguimento che facevamo da un po’ di anni. Non vediamo l’ora di partecipare a questa competizione. Preparazione di Gasperini? Penso che tutte le preparazioni siano toste. Quando si riparte con il caldo è difficile, noi come gruppo seguiamo alla lettera ciò che ci dice di fare. Adesso che la preparazione è finita non vediamo l’ora di iniziare. Il sogno della proprietà è vedere una Roma forte e competitiva, lo hanno sempre dimostrato. Noi ci impegniamo sul campo cercando di dare il massimo»

POSSIBILE ADDIO – «Al cuore non si comanda. Io ho un rapporto speciale e la Roma me la sento dentro. Volevo fortemente rimanere con il mister e con i miei compagni. Quando fai parte di una famiglia è difficile andarsene. Agli occhi di tutti l’Inter parte sempre come favorita, poi ci sono tantissime altre squadre che daranno l’anima e tra queste ci siamo noi. Il nostro obiettivo è ragionare come gruppo partita dopo partita. Ci saranno momenti belli e momenti brutti, l’idea sarà quella di migliorarsi sempre senza mai accontentarsi. Nuovi acquisti? Io, Cristante, Dybala, Pellegrini, parliamo molto con i nuovi. Mora è arrivato stamattina ha fatto il primo allenamento e ci sarà modo di parlare con lui. Quando giocammo contro il Porto mi fece una grande impressione».