La Juventus va a caccia del nuovo attaccante: per Tuttosport spunta anche il nome dell’ex Atalanta Retegui

La Juventus valuta un colpo last minute per completare il reparto offensivo e consegnare a Spalletti un nuovo numero 9. Dopo gli arrivi di Randal Kolo Muani ed Ekhator, il club bianconero vuole aggiungere un’altra alternativa in attacco e ha individuato in Joshua Zirkzee la prima scelta. L’olandese è in uscita dal Manchester United e piace anche al Napoli, ma resta il profilo più gradito alla dirigenza.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Tra le opzioni considerate, come riportato da Tuttosport, c’è anche Mateo Retegui, oggi all’Al‑Qadisiya dopo le esperienze con Genoa e Atalanta. Un nome che la Juventus conosce bene e che continua a stimare: ha già dimostrato di saper incidere nel nostro campionato, diventandone addirittura capocannoniere nel 2024‑2025. L’ostacolo, però, è evidente: i costi. Retegui percepisce 20 milioni netti a stagione in Saudi Pro League, cifra fuori portata per qualsiasi club europeo. Nonostante ciò, il suo nome non è stato depennato: resta nella lista, perché il giocatore tornerebbe volentieri in Italia e sarebbe disposto a ridurre l’ingaggio.

La Juventus ha già monitorato Retegui lo scorso gennaio e il suo nome è tornato d’attualità ora che la frattura alla tibia del 20 aprile è alle spalle: lunedì ha segnato una doppietta in King’s Cup contro l’Al‑Tal, confermando di essere pienamente recuperato. Carnevali e Giovanni Manna e Ottolini stanno valutando costi, formule e margini, consapevoli che il contratto del giocatore (in scadenza nel 2029) complica ulteriormente la trattativa.

Il vero nodo, però, è Jonathan David. Il canadese è fuori dal progetto di Spalletti, ma continua a rifiutare ogni proposta: vuole restare a Torino e giocarsi le sue carte dopo una prima stagione deludente che considera un semplice periodo di adattamento. Finché David non partirà, la Juventus non potrà affondare per Zirkzee, Retegui o Alexander Sørloth, altra pista mai del tutto tramontata.

Senza una cessione, ogni operazione in entrata per il ruolo di centravanti resta economicamente insostenibile. I bianconeri osservano, studiano le possibilità e attendono che il mercato si sblocchi: solo allora potrà arrivare il colpo finale.