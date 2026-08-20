Bologna, avanti tutta per Nathan Gassama, difensore che milita nel Baltika club di Premier League russa: intesa sempre più vicina

Il Bologna, dopo la cessione di Jhon Lucumí alla Juventus, ha avviato le manovre per rinforzare il reparto difensivo e ha individuato in Nathan Gassama uno dei profili più convincenti per completare la linea arretrata di Domenico Tedesco. Il centrale classe 2001, attualmente al Baltika nella Premier League russa, è entrato con decisione nel mirino dei rossoblù, che nelle ultime ore hanno intensificato i contatti e stanno portando avanti una trattativa considerata ormai in fase avanzata.

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Gassama, difensore franco‑maliano dotato di una struttura fisica imponente — 1,92 metri di altezza — rappresenta un profilo coerente con le esigenze del Bologna, alla ricerca di un giocatore capace di garantire solidità, presenza nei duelli e margini di crescita. Il club emiliano, dopo aver salutato Lucumí, ha bisogno di un innesto immediato per mantenere equilibrio e profondità nel reparto, e il nome del centrale del Baltika è diventato rapidamente una delle piste più calde.

Nell’ultima stagione, Gassama ha collezionato 30 presenze complessive tra campionato e Coppa di Russia, confermandosi come uno dei punti fermi della squadra e attirando l’attenzione di diversi osservatori europei. Il Bologna, però, si è mosso con anticipo e ora si trova in posizione favorevole per provare a chiudere l’operazione, forte di un progetto tecnico che punta a valorizzare giovani difensori con caratteristiche moderne.

La trattativa procede con ritmo costante e il club rossoblù vede nel giocatore un elemento ideale per completare la rosa, soprattutto in un momento in cui Tedesco ha bisogno di alternative affidabili per gestire una stagione che si preannuncia intensa. Gassama, dal canto suo, osserva con interesse la possibilità di approdare in Serie A, un salto di qualità che potrebbe rappresentare la svolta della sua carriera.