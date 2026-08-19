Accordo di massima tra Milan e Como per Samuele Ricci: operazione verso la chiusura definitiva

Il Milan e il Como hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Samuele Ricci in maglia lariana. L’operazione, riportata da Sky Sport, si basa sulla formula del prestito con diritto di riscatto, con il Como pronto a farsi carico dell’intero stipendio del centrocampista. Per la chiusura definitiva manca soltanto l’uscita di un giocatore, condizione necessaria per liberare lo spazio utile all’inserimento di Ricci nella rosa.

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Il Como accelera: Ricci primo rinforzo per la mediana

Il club lombardo ha individuato Ricci come profilo ideale per aumentare qualità, ordine e personalità in mezzo al campo. La trattativa ha preso velocità negli ultimi giorni, complice la volontà del giocatore di accettare una nuova sfida dopo una stagione complessa al Milan. Il Como, dal canto suo, ha mostrato grande determinazione nel chiudere l’operazione, convinto che Ricci possa diventare un punto di riferimento tecnico e tattico per la squadra.

La stagione di Ricci al Milan: luci, ombre e poche certezze

Arrivato la scorsa estate con aspettative importanti, Ricci ha vissuto un’annata molto diversa da quella immaginata. Allegri non lo ha impiegato con continuità nella stagione. Ricci ha mostrato ordine, disciplina e una buona lettura delle situazioni, ma non è riuscito a imporsi come titolare fisso.

Nella seconda metà dell’anno il suo minutaggio è ancor più calato: la crescita di alcuni compagni, l’alternanza dei moduli e qualche problema fisico lo hanno relegato a un ruolo più marginale. Ha chiuso la stagione con un numero limitato di presenze, senza riuscire a lasciare un’impronta significativa nelle partite chiave.

Nonostante ciò, all’interno del club il giudizio su Ricci resta positivo: il Milan continua a considerarlo un giocatore di prospettiva, ma ritiene che un’esperienza con maggiore continuità possa accelerarne la crescita. Da qui la scelta di aprire al prestito, mantenendo comunque il controllo sul suo futuro tramite il diritto di riscatto.

Un’operazione che soddisfa tutti

Il Como ottiene un centrocampista di qualità, il Milan libera spazio e permette a Ricci di ritrovare minuti e fiducia, mentre il giocatore può rilanciarsi in un contesto ambizioso e in crescita. La chiusura è vicina: manca solo l’ultimo incastro, poi Ricci potrà iniziare la sua nuova avventura.