Accordo Torino Fiorentina: Fortini pronto al passaggio in granata. Colpo di mercato fatto, Abate pronto ad abbracciare l’ex viola

Il Torino e la Fiorentina hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento di Niccolò Fortini, segnando un passaggio chiave nelle strategie di mercato dei granata in questa fase finale di agosto. Lo riferisce Di Marzio.

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L’esterno classe 2006, uno dei profili più interessanti della nuova generazione viola, si prepara a compiere il primo vero salto della sua carriera: prima il rinnovo con la Fiorentina, poi il trasferimento in prestito al Torino, formula che consente ai granata di inserirlo nel progetto tecnico di Ignazio Abate senza affrontare subito un investimento pesante.

La trattativa ha vissuto un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, soprattutto grazie alla volontà del giocatore. Fortini, infatti, ha scelto il Torino come destinazione prioritaria, nonostante la concorrenza dell’Hull City, club che aveva manifestato interesse concreto e che sembrava pronto a chiudere. La preferenza del ragazzo ha cambiato gli equilibri: una presa di posizione chiara, che ha permesso alle due società di trovare rapidamente un’intesa sulla struttura dell’operazione.

Per il Torino si tratta di un innesto strategico: Fortini è un esterno duttile, capace di giocare su entrambe le fasce e di adattarsi a più sistemi di gioco. Abate lo considera un profilo ideale per aumentare le rotazioni e la qualità sulle corsie, soprattutto in un contesto in cui il club sta lavorando per completare la rosa con giovani di prospettiva e grande margine di crescita.

La Fiorentina, dal canto suo, ottiene un rinnovo che tutela il valore del cartellino e un prestito che garantisce minuti e continuità a un talento che rischiava di trovare poco spazio in viola. L’operazione, ora in fase di definizione burocratica, rappresenta un incastro perfetto tra esigenze tecniche, volontà del giocatore e strategie di mercato dei due club.