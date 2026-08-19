Como Parma, sfida per Diego Carlos: i lariani provano ad accelerare per riportarlo in biancoblu

Diego Carlos è tornato al centro del mercato italiano, con Como e Parma pronti a sfidarsi per assicurarsi il difensore brasiliano. Il classe 1993, rientrato al Fenerbahçe dopo l’esperienza positiva vissuta proprio con Cesc Fabregas, potrebbe presto riabbracciare la Serie A: il suo nome è infatti uno dei più caldi delle ultime ore.

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Il Como sta lavorando con decisione per provare a chiudere l’operazione nei prossimi giorni. L’obiettivo dei lariani è riportare Diego Carlos alla corte di Fabregas, che lo conosce bene e ne apprezza leadership, fisicità e capacità di guidare la linea difensiva. Il club lombardo vuole anticipare la concorrenza e ha già avviato i contatti necessari per definire la struttura dell’affare, convinto che il brasiliano possa rappresentare un rinforzo di alto profilo per la nuova stagione.

Ma il Parma non è intenzionato a restare a guardare. Gli emiliani, dopo una prima fase di osservazione, nella serata di ieri hanno manifestato un interesse concreto per il centrale, entrando di fatto nella corsa. Il club gialloblù considera Diego Carlos un profilo ideale per aggiungere esperienza internazionale e solidità a una rosa che punta a consolidarsi nella massima serie. La volontà del Parma è chiara: non lasciare campo libero al Como e provare a inserirsi con forza nella trattativa.

La situazione, dunque, è in pieno sviluppo. Il Como ha il vantaggio della conoscenza reciproca tra giocatore e allenatore, oltre a un progetto tecnico che ha già dimostrato di valorizzare profili esperti e di livello europeo. Il Parma, però, è un concorrente credibile: ha disponibilità, ambizione e la volontà di costruire una squadra competitiva per la stagione alle porte.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti, con i due club pronti a muoversi per capire margini, costi e volontà del giocatore. Diego Carlos osserva, consapevole che il suo futuro potrebbe riportarlo in Italia, dove ha lasciato ottimi ricordi e dove entrambe le società sono pronte a offrirgli un ruolo centrale.