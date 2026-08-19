Lazio, Bamba Dieng in pole per l’attacco: chi è il senegalese, carriera, caratteristiche e confronto con Icardi e Pinamonti

Lazio su Bamba Dieng: visite mediche fissate, il centravanti ex Lorient e Marsiglia può diventare il nuovo rinforzo offensivo di Gattuso

La Lazio accelera per Bamba Dieng. Dopo le difficoltà incontrate per arrivare a Mauro Icardi e gli ostacoli economici emersi nella trattativa per Andrea Pinamonti, il club biancoceleste ha virato con decisione sull’attaccante senegalese, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Lorient.

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Come riportato da Matteo Moretto, Dieng sosterrà domani le visite mediche con la Lazio, con controlli particolarmente approfonditi al ginocchio. Il classe 2000 arriva da una stagione molto positiva, chiusa con 15 gol in 25 partite con il Lorient, e rappresenterebbe un profilo completamente diverso rispetto agli altri centravanti valutati da Gennaro Gattuso.

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Bamba Dieng, chi è il nuovo obiettivo della Lazio

Il nome completo è Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng. Nato a Pikine il 23 marzo 2000, è un centravanti senegalese destro naturale, alto circa 1,78 metri e dotato di una struttura atletica compatta ed esplosiva.

Non è il classico numero 9 fisico che vive spalle alla porta. Dieng costruisce gran parte della propria pericolosità sulla rapidità, sull’attacco della profondità e sui movimenti senza pallone.

Muove i primi passi nell’ASC Sonacos prima di entrare giovanissimo nell’academy del Diambars. La stagione 2019/20 rappresenta il primo vero trampolino: realizza 12 gol in 14 partite, imponendosi come uno dei giovani più interessanti del calcio senegalese.

Dieng, dal Marsiglia al Lorient

Nel 2020 arriva in Francia grazie all’Olympique Marsiglia. Dopo il passaggio dalla seconda squadra, conquista spazio tra i professionisti soprattutto con Jorge Sampaoli.

Con il Marsiglia mette insieme complessivamente 54 presenze, 11 gol e 4 assist, partecipando anche al percorso europeo concluso in semifinale di Conference League nel 2022. Proprio in quella stagione realizza contro lo Strasburgo una spettacolare rovesciata premiata come gol più bello della Ligue 1.

Nel gennaio 2023 passa al Lorient. La sua esperienza viene però condizionata da alcuni problemi fisici e anche il successivo prestito all’Angers non gli consente inizialmente di trovare la continuità sperata.

La svolta arriva nell’ultima stagione. Tornato al Lorient, Dieng ritrova brillantezza e soprattutto gol, chiudendo con 15 reti in 25 presenze e mostrando nuovamente quelle qualità che avevano attirato l’attenzione durante gli anni di Marsiglia.

Bamba Dieng e il Senegal: Coppa d’Africa e Mondiali

La carriera di Dieng comprende già traguardi importanti anche con la Nazionale.

Con il Senegal ha conquistato la Coppa d’Africa 2022, segnando negli ottavi contro Capo Verde e realizzando anche uno dei rigori nella finale vinta contro l’Egitto.

Ha inoltre partecipato al Mondiale 2022, trovando la rete contro il Qatar, ed è stato convocato nuovamente dal Senegal per il Mondiale 2026.

Che giocatore è Bamba Dieng

La sua caratteristica più evidente è la verticalità. Dieng ama partire sul limite del fuorigioco e attaccare immediatamente lo spazio alle spalle dei difensori.

È particolarmente efficace nelle transizioni, quando può correre verso la porta e sfruttare accelerazione e cambio di passo. Può agire da centravanti, ma nel corso della carriera è stato impiegato anche più largo.

Tra i suoi punti di forza ci sono la velocità in campo aperto, i movimenti diagonali, l’aggressività nell’attacco dell’area, la rapidità nella conclusione e la disponibilità nel pressing.

Non è invece un attaccante particolarmente raffinato nella costruzione. Può migliorare nella protezione del pallone spalle alla porta, nelle sponde e nel gioco contro difese molto basse.

Un altro aspetto da monitorare è quello fisico: nel corso della carriera ha affrontato diversi stop e proprio per questo le visite mediche con la Lazio avranno un peso particolare.

Dieng, Icardi e Pinamonti: le differenze

I tre centravanti hanno caratteristiche molto differenti.

Icardi rappresenta soprattutto il finalizzatore d’area, specialista nel movimento negli ultimi metri e nell’anticipare il difensore. Dieng garantisce molta più corsa e profondità, ma possiede meno esperienza e mestiere dentro l’area.

Pinamonti è invece maggiormente strutturato fisicamente, può offrire più gioco spalle alla porta e rappresentare un riferimento centrale sui palloni diretti.

Dieng è quello più rapido, mobile e verticale. La sua eventuale scelta indicherebbe quindi anche un orientamento tattico preciso della Lazio: meno centravanti statico e maggiore ricerca degli spazi.

Come potrebbe giocare nella Lazio di Gattuso

Nel sistema di Gattuso, Dieng potrebbe essere utilizzato come punta chiamata ad allungare le difese e ad attaccare immediatamente dopo una riconquista.

Con compagni capaci di servirlo rapidamente nello spazio, il senegalese potrebbe diventare particolarmente pericoloso. Contro squadre molto chiuse, invece, dovrebbe migliorare nel gioco associativo e nella gestione del pallone in zone congestionate.

La sintesi è chiara: Icardi offre soprattutto gol e mestiere d’area, Pinamonti struttura e gioco da centravanti, Dieng velocità e profondità. Con le visite mediche ormai programmate, proprio quest’ultimo è diventato il nome più caldo per il nuovo attacco della Lazio.