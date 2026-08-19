Bayern Monaco, Hoeness in ansia per Musiala: «Vado a letto la sera con questo pensiero»

Jamal Musiala, nuovo malore contro l’Heidenheim dopo quello accusato con il Lipsia: il presidente Uli Hoeness esprime tutta la propria preoccupazione

Grande apprensione in casa Bayern Monaco per le condizioni di Jamal Musiala. Il numero 10 bavarese ha accusato un nuovo malore durante la sfida contro l’Heidenheim, pochi giorni dopo un episodio analogo verificatosi nell’amichevole contro il Lipsia.

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Musiala si era accasciato al suolo anche in quella circostanza, facendo scattare immediatamente l’allarme. Il calciatore tedesco ha successivamente spiegato attraverso i propri canali social che gli sono state diagnosticate assenze temporanee, di breve durata e considerate curabili, legate a disfunzioni neurologiche.

Bayern Monaco, Hoeness vicino a Musiala

Sulla delicata situazione è intervenuto anche il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeness, che ai microfoni di RTL non ha nascosto lo shock per quanto accaduto nuovamente al talento tedesco.

«Sono rimasto senza parole, cosa che succede abbastanza raramente. Il fatto che sia successo di nuovo quattro giorni dopo mi ha lasciato senza parole. Vado a letto la sera con questo pensiero e mi sveglio la mattina con il pensiero di lui. C’è un sostegno incondizionato per Jamal».

Parole che testimoniano il forte sostegno del club nei confronti di Musiala, diventato negli ultimi anni uno dei simboli del Bayern.

Musiala, il Bayern attende nuovi controlli

La priorità resta adesso la salute del giocatore. Lo staff medico continuerà a seguire attentamente la situazione, con l’obiettivo di comprendere pienamente le cause degli episodi e stabilire i tempi necessari prima di un eventuale ritorno in campo.

In casa Bayern, dunque, ogni valutazione sportiva passa in secondo piano: Musiala dovrà essere accompagnato nel percorso medico senza alcuna fretta, con il pieno sostegno della società.