Sassuolo, Belghali sempre più vicino: intesa con il Verona sulla base di Iannoni più 6 milioni

Sassuolo-Belghali, passi avanti decisivi nella trattativa con il Verona: Edoardo Iannoni pronto a fare il percorso inverso

Il Sassuolo accelera con decisione per Rafik Belghali, diventato il principale obiettivo della dirigenza neroverde per rinforzare la corsia laterale. Nella giornata di oggi è andato in scena un nuovo incontro con il Verona, che ha permesso alle due società di compiere importanti passi avanti verso la definizione dell’operazione.

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Il summit, come rivelato da Sky Sport, ha confermato la volontà comune di arrivare alla fumata bianca e, secondo quanto emerso, la trattativa sarebbe ormai entrata nella sua fase conclusiva.

Sassuolo-Belghali, Iannoni nell’operazione con il Verona

La formula individuata prevede anche l’inserimento di Edoardo Iannoni, centrocampista destinato a compiere il percorso inverso e trasferirsi al Verona.

Oltre al cartellino di Iannoni, il Sassuolo dovrebbe riconoscere al club gialloblù un conguaglio economico di circa 6 milioni di euro più bonus. Una struttura che consentirebbe alle due società di soddisfare le rispettive esigenze tecniche e di mercato.

Belghali rappresenta da tempo una delle priorità dei neroverdi, che vogliono aggiungere qualità e spinta sulla fascia.

Sassuolo, nuovo contatto per chiudere Belghali

La trattativa non è ancora formalmente conclusa, ma il clima tra le parti è decisamente positivo. Per la giornata di domani è già previsto un nuovo contatto tra Sassuolo e Verona, con l’obiettivo di sistemare gli ultimi dettagli economici e contrattuali.

Se non emergeranno nuovi ostacoli, l’operazione potrebbe quindi arrivare rapidamente alla definizione. Il Sassuolo è pronto a chiudere per Belghali, mentre Iannoni si prepara alla possibile nuova esperienza in maglia gialloblù.