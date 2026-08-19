Palermo in ansia per Joronen: Sportiello e Semper salgono nelle preferenze. Si allontana invece Mattia Perin

Cresce l’apprensione attorno alle condizioni di Jesse Joronen e il Palermo si prepara a intervenire sul mercato per tutelarsi. Il portiere finlandese sarà sottoposto a nuovi esami nelle prossime ore e il club rosanero attende gli esiti con grande attenzione: qualora dovessero emergere problemi tali da comprometterne la disponibilità, la dirigenza è pronta a muoversi immediatamente per rinforzare il reparto.

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In questo scenario, avanzano con decisione i profili di Marco Sportiello e Michael Semper. Entrambi rappresentano soluzioni concrete e già valutate con attenzione dal Palermo, che sta monitorando la situazione per farsi trovare pronto in caso di necessità. Sportiello garantirebbe esperienza e affidabilità, mentre Semper offrirebbe un’alternativa più giovane ma già collaudata in Serie A e B: due piste che restano vive e che potrebbero diventare prioritarie se gli esami di Joronen dovessero confermare criticità.

Si complica invece la strada che porta a Mattia Perin. Le richieste economiche della Juventus sono state giudicate troppo alte dal Palermo, che al momento considera l’operazione non sostenibile. Perin resta un profilo stimato, ma la distanza tra le parti è significativa e ha portato il club rosanero a concentrarsi su alternative più accessibili.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Palermo si muoverà con tempestività non appena avrà un quadro chiaro sulle condizioni di Joronen. La priorità è garantire stabilità tra i pali e non correre rischi in vista dell’inizio della stagione: per questo la dirigenza ha già individuato le soluzioni più percorribili e si prepara a intervenire se necessario.