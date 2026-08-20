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Joao Cancelo torna al Barcellona: ufficiale l’accordo, il portoghese firma un contratto triennale
Cancelo-Barcellona, nuova avventura in blaugrana: il portoghese torna in Catalogna con un accordo fino al 2029
È ufficiale il ritorno di João Cancelo al Barcellona. Il club catalano ha definito l’accordo con il terzino portoghese, che si prepara così a iniziare una nuova esperienza con la maglia blaugrana. Per il giocatore è una nuova opportunità in un ambiente che già conosce, dopo la precedente esperienza vissuta in Catalogna.
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Cancelo ha firmato un contratto della durata di tre anni, legandosi al Barcellona fino al 30 giugno 2029. Una scelta che conferma la volontà della società di puntare nuovamente sulle qualità del laterale portoghese, considerato un elemento capace di offrire spinta, qualità tecnica e duttilità tattica.
Il suo ritorno rappresenta un’operazione importante anche dal punto di vista tecnico. Cancelo può infatti garantire diverse soluzioni grazie alla capacità di giocare su entrambe le fasce e di interpretare il ruolo con caratteristiche particolarmente offensive. La sua abilità nel portare palla, creare superiorità e partecipare alla costruzione del gioco può diventare un’arma preziosa per il Barcellona.
Dopo le esperienze maturate ai massimi livelli del calcio europeo, il portoghese torna dunque a vestire la maglia blaugrana con l’obiettivo di essere nuovamente protagonista.
João Cancelo è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona: contratto triennale e nuova sfida in Catalogna.