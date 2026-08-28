Calciomercato Torino: rallenta Belghali‑Sassuolo, granata su Luperto. Perri è arrivato a Malpensa: visite e firma imminenti

Rallenta la trattativa tra Sassuolo e Rafik Belghali, difensore algerino classe 2002 del Verona. Il giocatore, seguito con interesse dai neroverdi nelle scorse settimane, non è vicino al trasferimento in Emilia: al momento non esiste alcun accordo tra le parti e la pista si è raffreddata.

Nelle ultime ore, però, si è inserito con decisione il Torino, che considera Belghali un profilo utile per ampliare le rotazioni difensive. I granata stanno monitorando la situazione e, ad oggi, sono la società più attiva sul giocatore. La trattativa non è ancora formalmente partita, ma la sensazione è che il Torino abbia margini per provare a chiudere.

Torino, idea Luperto per la difesa

Tra le opzioni valutate dal club granata c’è anche Sebastiano Luperto, difensore classe 1996 della Cremonese. Centrale affidabile, fisico e con esperienza in Serie A, Luperto ha collezionato 36 presenze complessive nell’ultima stagione tra campionato e Coppa Italia.

Il suo contratto con la Cremonese scade il 30 giugno 2030, e al momento non è stata avviata una trattativa tra i club. Tuttavia, il suo nome resta sul tavolo come possibile rinforzo negli ultimi giorni di mercato, soprattutto se il Torino dovesse accelerare per completare il reparto arretrato.

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Torino, Perri è arrivato: il portiere sarà granata

La notizia più concreta della giornata riguarda però Lucas Perri. Il portiere brasiliano classe 1997 è atterrato a Malpensa e si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Torino.

Perri arriva dal Leeds United con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permette ai granata di valutare il suo rendimento nel corso della stagione prima di un eventuale investimento definitivo. Il brasiliano è stato individuato come il profilo ideale per completare il reparto portieri e offrire una valida alternativa tra i pali.

Situazione in evoluzione: Torino protagonista negli ultimi giorni di mercato

Con Belghali monitorato, Luperto tra le idee e Perri ormai in arrivo, il Torino si conferma una delle squadre più attive in questa fase finale di mercato. Le prossime ore saranno decisive per capire quali operazioni verranno concretizzate.