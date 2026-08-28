Calciomercato Roma, nuovo assalto a Leonardo Balerdi: il difensore del Marsiglia torna nel mirino giallorosso

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato in entrata e nelle ultime ore ha presentato una nuova proposta per Leonardo Balerdi, difensore argentino classe 1999 del Marsiglia. Centrale moderno, fisico e abile nell’anticipo, Balerdi è un profilo che il club giallorosso segue da tempo e che era già stato valutato nella scorsa sessione estiva. Le indiscrezioni riportate dal giornalista Santi Aouna trovano ora conferma: la Roma ha formalizzato un’offerta concreta.

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La proposta della Roma: prestito con diritto, che può diventare obbligo

Il club capitolino ha messo sul tavolo una formula che negli ultimi anni ha utilizzato spesso: prestito con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una struttura che permette alla Roma di gestire l’investimento in modo sostenibile, garantendo al tempo stesso al Marsiglia una prospettiva di cessione futura.

Balerdi, cresciuto nel Boca Juniors e poi passato al Borussia Dortmund prima dell’approdo in Ligue 1, è considerato un difensore affidabile e già pronto per un contesto competitivo come la Serie A. La Roma lo vede come un rinforzo utile per aumentare le rotazioni difensive e dare più soluzioni a Gasperini tecnico che punta molto sulla solidità.

Un interesse non nuovo: la Roma ci aveva già provato

Non è la prima volta che il nome di Balerdi compare nei dossier giallorossi. Già nell’estate 2025 la Roma aveva sondato il terreno, ma il Marsiglia aveva deciso di trattenere il giocatore, considerato importante per il proprio progetto tecnico.

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Ora lo scenario è cambiato: il club francese è più aperto alla cessione e la Roma vuole sfruttare l’occasione per portare a Trigoria un difensore che unisce esperienza internazionale e margini di crescita.

Situazione in evoluzione: attesa per la risposta del Marsiglia

La trattativa è in corso e la palla passa ora al Marsiglia, che dovrà valutare la proposta giallorossa e decidere se aprire formalmente il dialogo. La Roma, intanto, continua a monitorare altre piste, ma Balerdi resta uno dei nomi più concreti per rinforzare la difesa.



