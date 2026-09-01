Svincolati di lusso, la miniera d’oro post‑mercato: Icardi, Mahrez, Carvajal e tanti altri pronti a infiammare la Serie A

Martedì 1° settembre 2026, alle ore 20:00, si chiude ufficialmente il calciomercato di Serie A. Ma la vera partita, per molte società italiane, potrebbe iniziare subito dopo: quella degli svincolati di lusso, giocatori a costo zero che possono cambiare volto a una squadra senza pesare sul bilancio. E mai come quest’anno la lista dei parametri zero è piena di nomi pesantissimi, dal profumo di grande calcio internazionale.

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In difesa, il primo nome che salta agli occhi è quello di Dani Carvajal, 34 anni, reduce da un’epopea lunghissima al Real Madrid chiusa dopo 23 anni e 27 trofei complessivi. Terzino destro di altissimo livello, ha già ricevuto attenzioni dalla Saudi Pro League e dalla MLS, ma in Italia più di un club lo guarda come occasione irripetibile per alzare il livello sulla corsia di destra. Un altro ex Real: David Alaba, che nonostante qualche problema fisico resta un difensore di caratura assoluta, capace di giocare sia da centrale sia da terzino sinistro.

A centrocampo, gli affari a zero non mancano. Marcelo Brozovic, svincolato dopo l’esperienza all’Al‑Nassr, è il classico regista che farebbe comodo a mezza Serie A: conosce il campionato, ha leadership e può dare ordine a squadre che cercano un faro in mezzo al campo. Accanto a lui, un profilo più offensivo come Dani Ceballos, che può garantire qualità tra le linee e soluzioni da mezzala tecnica. E poi c’è il nome che fa sempre discutere: Paul Pogba, reduce dall’addio al Monaco e da anni complicati tra infortuni e vicende extracampo, ma ancora capace di accendere la fantasia di chi sogna il grande colpo a parametro zero.

Sulle fasce e in attacco, la lista degli svincolati è ancora più intrigante. Riyad Mahrez, svincolato dopo l’esperienza all’Al‑Ahli, resta un esterno di classe superiore, capace di saltare l’uomo e decidere le partite con giocate da fuoriclasse. Jadon Sancho, libero dopo il Manchester United, è uno dei nomi dal valore di mercato più alto tra i parametri zero, mentre Raheem Sterling, reduce dal Feyenoord, porta in dote esperienza, velocità e gol. In Italia, poi, fa rumore il nome di Stephan El Shaarawy, svincolato dopo la fine del contratto con la Roma: per molte squadre di medio‑alta classifica potrebbe essere l’innesto perfetto, conosce il campionato e garantisce immediatezza di rendimento.

Infine, il ruolo più delicato: il centravanti. Mauro Icardi, svincolato dopo il Galatasaray, è ancora un numero nove d’area, con istinto da goleador e grande esperienza internazionale. In un campionato come la Serie A, dove i gol pesano come l’oro, un profilo del genere a costo zero può diventare il colpo che sposta gli equilibri. E in mezzo a questa lista c’è anche Georginio Wijnaldum, ex Al‑Ettifaq, centrocampista totale che può dare corsa, inserimenti e mentalità europea a chi cerca un leader silenzioso ma efficace.

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La sensazione è chiara: alle 20:00 di martedì si chiude il mercato “ufficiale”, ma per la Serie A potrebbe aprirsi una seconda finestra, quella delle occasioni a zero. Chi saprà leggere meglio questo scenario, senza farsi spaventare dall’ingaggio ma sfruttando l’assenza di cartellino, potrà portarsi a casa un pezzo di grande calcio internazionale… senza spendere un euro di trasferimento.



