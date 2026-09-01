Napoli, stop per Scott McTominay: operazione per aritmia benigna. Out contro Inter, Bologna e Fiorentina

Il Napoli dovrà fare a meno di Scott McTominay per diverse settimane. Il club azzurro ha annunciato attraverso una nota ufficiale che il centrocampista scozzese, classe 1996 e punto fermo nelle prime due giornate di campionato grazie alla sua fisicità e alla capacità di dare equilibrio alla mediana, sarà sottoposto a un intervento di correzione per una lieve aritmia benigna.

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L’intervento e i tempi di recupero

McTominay si è sottoposto agli esami negli ultimi giorni, dopo aver avvertito un fastidio che ha spinto lo staff medico a procedere con ulteriori approfondimenti. La diagnosi ha evidenziato una aritmia benigna, condizione che richiede un intervento di ablazione (PFA) per essere risolta in modo definitivo.

Il Napoli ha comunicato che il giocatore tornerà a disposizione dopo la sosta per le Nazionali, prevista al termine della quinta giornata. Questo significa che il centrocampista non sarà convocabile per tre match chiave:

Inter ,

, Bologna ,

, Fiorentina.

Un’assenza pesante per Allegri, che vede McTominay elemento centrale del suo sistema di gioco.

Il comunicato del Napoli

Il club ha diffuso una nota chiara e dettagliata: “In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali”.

La comunicazione conferma che l’intervento non presenta rischi particolari e che il recupero sarà lineare, ma richiederà comunque alcune settimane di stop.

Impatto tecnico e soluzioni per Conte

L’assenza di McTominay obbliga Conte a rivedere le rotazioni in mezzo al campo. Il tecnico potrebbe affidarsi maggiormente a Stanislav Lobotka o valutare l’inserimento graduale di nuovi innesti arrivati dal mercato.

Il Napoli, che ha iniziato la stagione con ambizioni elevate, dovrà ora gestire una fase delicata senza uno dei suoi giocatori più affidabili.