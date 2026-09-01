Calciomercato Fiorentina, colpo a sorpresa: arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting. Operazione lampo, ecco chi è

La Fiorentina chiude il mercato con un’operazione inattesa e di grande spessore tecnico: l’arrivo di Pedro Gonçalves, trequartista e esterno offensivo classe 1998 dello Sporting, giocatore creativo, duttile e dotato di un destro particolarmente educato.

Secondo quanto riportato da CNN Portugal, la Viola ha definito l’accordo con il club di Lisbona attraverso una trattativa rapida e lontana dai riflettori, portando a Firenze uno dei profili più completi del calcio portoghese.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno



Le cifre dell’operazione: prestito oneroso con diritto di riscatto

La Fiorentina ha chiuso l’affare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo al raggiungimento di specifici obiettivi stagionali.

Lo Sporting incasserà subito 2,5 milioni di euro, mentre l’opzione di acquisto è fissata a 22,5 milioni, per un totale potenziale di 25 milioni di euro. Una cifra importante che testimonia la volontà della Fiorentina di puntare su un giocatore già affermato a livello internazionale.

Chi è Pedro Gonçalves: il percorso e i numeri

Nato a Chaves nel 1998, Gonçalves ha compiuto un percorso formativo ricco di tappe:

Vidago e Chaves nelle giovanili;

Braga e Valencia come prime esperienze di alto livello;

e come prime esperienze di alto livello; il passaggio al Wolverhampton, dove però non ha trovato spazio in prima squadra.

Nel 2019 è tornato in Portogallo al Famalicão, dove ha brillato per una stagione prima del trasferimento allo Sporting nel 2020.

Con il club di Lisbona ha collezionato 237 presenze e 97 gol, numeri che lo hanno consacrato come uno dei migliori giocatori della Primeira Liga. Nel 2021 è arrivato anche il debutto con la nazionale portoghese, con cui conta 4 presenze complessive.

Come gioca Gonçalves: caratteristiche tecniche e ruolo

Gonçalves è un giocatore estremamente duttile:

può agire da ala ,

, da mezzapunta ,

, da trequartista centrale ,

, e all’occorrenza anche da mezzala offensiva.

Predilige partire dal centro-sinistra, muovendosi alle spalle del centravanti. È abile negli inserimenti, nell’ultimo passaggio e nella conclusione dalla distanza.

È anche un rigorista affidabile: con lo Sporting ha calciato 20 rigori, trasformandone 16.