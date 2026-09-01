Calciomercato
Torino, sprint per un centrale: Ebosse può tornare, occhio a Diego Leite e Luperto
Il Torino lavora agli ultimi rinforzi per il reparto arretrato: Enzo Ebosse può tornare in Piemonte, restano vive anche le piste Diego Leite e Luperto
Il Torino continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di completare la rosa nelle ultime ore della sessione estiva. Dopo aver definito il doppio colpo a centrocampo, il club granata vuole ora concentrarsi sulla difesa, reparto nel quale la dirigenza sta valutando diversi profili per consegnare nuove soluzioni alla squadra.
Il nome tornato d’attualità è quello di Enzo Ebosse, difensore dell’Udinese che potrebbe diventare una nuova opzione concreta per il club piemontese. Come riferito da Sky Sport, il Torino starebbe valutando seriamente il suo ritorno e il club friulano attende l’affondo definitivo per chiudere eventualmente l’operazione.
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Torino, Ebosse può tornare in granata
La pista Ebosse è una delle più calde per la retroguardia del Torino. Il difensore, già passato dal club granata, rappresenta una soluzione conosciuta e potenzialmente utile per rinforzare il reparto arretrato.
L’Udinese resta in attesa di capire se il Torino deciderà di accelerare in maniera definitiva. Nonostante siano diversi i profili presenti nella lista della dirigenza, l’affare per Ebosse potrebbe svilupparsi rapidamente nelle prossime ore, soprattutto qualora i granata decidessero di puntare con decisione su di lui.
Torino, valutato anche Diego Leite
Accanto al nome di Enzo Ebosse, il Torino continua a monitorare anche Diego Leite, difensore attualmente svincolato. Il profilo del centrale portoghese resta sul tavolo come possibile alternativa, soprattutto perché potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato senza trattativa tra club.
La società granata sta valutando con attenzione costi, condizioni fisiche e compatibilità tecnica dei vari candidati, con l’obiettivo di individuare il rinforzo più funzionale.
Luperto resta in lista, ma manca l’offerta
Tra i nomi seguiti dal Torino resiste anche quello di Sebastiano Luperto, difensore della Cremonese. Al momento, però, non sarebbe stata presentata alcuna offerta ufficiale al club grigiorosso.
La priorità resta completare la difesa prima della chiusura del mercato. Ebosse, Diego Leite e Luperto sono le piste principali, ma nelle prossime ore il Torino dovrà scegliere se affondare il colpo o restare sulle valutazioni.