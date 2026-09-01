Roma, saltano Leweling e Bynoe-Gittens: niente esterno per Gasperini nelle ultime ore di mercato

La Roma vede sfumare le piste Jamie Leweling e Jamie Bynoe-Gittens: operazioni non praticabili a poche ore dalla chiusura del mercato

La Roma rischia di chiudere il mercato senza il nuovo esterno offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini. Nelle ultime ore la dirigenza giallorossa ha provato a muoversi per completare il reparto avanzato, ma le piste principali si sono progressivamente complicate fino a diventare non praticabili.

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Il nome più caldo era quello di Jamie Leweling, esterno offensivo dello Stoccarda. L’operazione, però, non andrà in porto. Non ci sono più i tempi tecnici per completare il trasferimento e il giocatore resterà quindi in Bundesliga. Quella per Leweling era diventata una vera corsa contro il tempo, ma il tentativo della Roma non ha prodotto l’accelerata decisiva.

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Roma, Leweling resta allo Stoccarda

La trattativa per Jamie Leweling si è fermata prima dello sprint finale. La Roma aveva individuato nel calciatore dello Stoccarda un profilo adatto per dare profondità, velocità e nuove soluzioni offensive a Gasperini, ma i tempi ristretti della sessione estiva non hanno permesso di arrivare alla chiusura.

A poche ore dal gong del mercato, l’affare è dunque saltato. Il giocatore non si trasferirà nella Capitale e continuerà il proprio percorso con il club tedesco.

Roma, impossibile anche Bynoe-Gittens

Non solo Leweling. Anche Jamie Bynoe-Gittens non sarà un nuovo giocatore della Roma. Il profilo dell’esterno inglese era stato accostato ai giallorossi, ma l’operazione è sempre stata molto complicata.

Il nodo principale era legato alla formula: Bynoe-Gittens è stato considerato incedibile in prestito, rendendo impossibile un affondo concreto da parte della società romanista nelle ultime ore di mercato.

Gasperini, richiesta non accontentata

La Roma si avvicina quindi alla chiusura del mercato con un reparto offensivo che potrebbe restare senza ulteriori innesti. Gasperini sperava in un nuovo esterno capace di aumentare le alternative e dare maggiore imprevedibilità alla manovra.

Il doppio stop sulle piste Leweling e Bynoe-Gittens complica però i piani giallorossi. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, la Roma dovrà ripartire dal gruppo attuale.