Calciomercato Serie A 2026/27, i verdetti: Fiorentina regina dello spettacolo, Juventus leader negli investimenti

Chi ha fatto il mercato migliore, chi ha speso di più e quali squadre si sono maggiormente rinforzate dopo la sessione estiva

Si chiude ufficialmente la sessione estiva del calciomercato Serie A 2026/27 e per i club italiani è arrivato il momento dei bilanci. Tra grandi investimenti, rivoluzioni tecniche e operazioni mirate, il mercato ha raccontato strategie molto diverse: alcune società hanno puntato su giocatori affermati, altre su giovani di prospettiva.

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Stabilire una sola “regina del mercato” non è semplice, perché il giudizio cambia in base al criterio utilizzato: spesa economica, qualità degli acquisti, numero di operazioni o aumento del valore complessivo della rosa.

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Fiorentina protagonista assoluta: tanti colpi offensivi e una rosa ricca di talento

Se si guarda all’impatto mediatico e all’ambizione del progetto, la squadra che ha acceso maggiormente il mercato è stata la Fiorentina. Il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici ha portato in viola una serie di profili importanti, con una particolare attenzione al reparto offensivo.

La società toscana ha aggiunto giocatori come Franco Mastantuono, Wilfried Gnonto, Beto, Matteo Pellegrino, Pedro Gonçalves, Njie, oltre a elementi come Atta, Alex Jimenez, Oulai e Dragusin.

Un mercato che ha aumentato enormemente la qualità individuale della squadra, ma che ha aperto anche un interrogativo tattico. Le prime due giornate di campionato hanno evidenziato alcune difficoltà difensive: i 7 gol subiti contro Roma e Frosinone hanno acceso il dibattito sulla necessità di trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva.

La Fiorentina, quindi, è probabilmente la squadra che ha costruito il mercato più spettacolare, ma ora dovrà dimostrare sul campo di riuscire a trasformare il talento in rendimento.

Juventus, Milan e Inter: le big aumentano qualità e profondità

Tra le squadre che hanno maggiormente rinforzato la propria rosa troviamo Juventus, Milan, Inter e Napoli.

La Juventus ha operato una profonda trasformazione per mettere a disposizione di Luciano Spalletti una squadra con più alternative. I colpi principali sono stati Nick Woltemade e Kolo Muani in attacco, accompagnati dall’arrivo di Pape Matar Sarr e dagli innesti nel ruolo di portiere con Vicario e Grabara.

Il Milan ha invece puntato su una vera rivoluzione, investendo molto per costruire una squadra competitiva per Ruben Amorim. I rossoneri hanno effettuato numerose operazioni sia in entrata sia in uscita, modificando profondamente la rosa.

L’Inter, campione d’Italia in carica, ha scelto una strategia più mirata: il club nerazzurro ha mantenuto la struttura della squadra di Cristian Chivu, aggiungendo elementi funzionali come Spence, Stones, Curtis Jones, il ritorno di Aleksandar Stankovic e il rientro di Pavard.

Il Napoli, dopo il secondo posto in campionato, ha continuato a lavorare per aumentare la profondità della rosa e restare competitivo ai vertici.

Spesa e saldo mercato: Juventus davanti a tutti

Analizzando il saldo tra acquisti e cessioni, la squadra che ha investito maggiormente è la Juventus.

I bianconeri chiudono con un saldo negativo di -134,25 milioni di euro:

Acquisti: 160,75 milioni

160,75 milioni Cessioni: 26,5 milioni

Segue la Fiorentina con un saldo di -111,32 milioni di euro:

Acquisti: 128,8 milioni

128,8 milioni Cessioni: 17,48 milioni

Poi la Roma:

Saldo: -109,7 milioni

-109,7 milioni Acquisti: 124,5 milioni

124,5 milioni Cessioni: 14,8 milioni

Il Milan, nonostante una spesa elevata, ha contenuto il passivo grazie alle cessioni:

Saldo: -78,05 milioni

L’Inter chiude invece con un bilancio trasferimenti di -67,50 milioni di euro:

Spese: 101 milioni

101 milioni Entrate: 33,50 milioni

Il verdetto finale: chi ha vinto il mercato?

Se la domanda è “chi ha fatto il mercato più spettacolare?”, la risposta è la Fiorentina, protagonista di una campagna acquisti ricca di talento e nomi importanti.

Se invece si guarda agli investimenti economici, la Juventus è stata la società più aggressiva.

Per competitività immediata, la sfida coinvolge soprattutto Inter, Milan, Juventus e Napoli, mentre la vera sorpresa resta la squadra viola.

Come sempre, però, sarà il campo a emettere il verdetto definitivo: il mercato può aumentare il potenziale di una rosa, ma soltanto risultati e prestazioni diranno chi avrà trasformato meglio gli investimenti estivi.