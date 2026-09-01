Niente Ligue 1 per Youssouf Fofana: ostacolo insuperabile per il Lione. In Turchia il Besiktas osserva il centrocampista

Il Milan vede sfumare definitivamente il possibile trasferimento di Youssouf Fofana all’Olympique Lione. Il centrocampista francese classe 1999, elemento di equilibrio e intensità nella mediana rossonera, non tornerà in Ligue 1: l’operazione è saltata nelle ultime ore di mercato, proprio quando sembrava vicina alla chiusura.

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Le restrizioni della DNCG: il nodo che ha bloccato tutto

A far crollare l’affare è stato l’intervento della DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio francese, noto per la sua rigidità nel monitorare i bilanci dei club.

Secondo quanto emerso, la DNCG ha imposto paletti severi sui tesseramenti del Lione, impedendo di fatto la registrazione del contratto di Fofana. Il club francese non ha potuto rispettare i parametri richiesti, anche a causa del mancato incastro in uscita di Malick Fofana, esterno offensivo classe 2005, che non è riuscito a completare il trasferimento in Premier League.

Senza quella cessione, il Lione non avrebbe mai ottenuto l’approvazione per l’ingaggio del centrocampista rossonero. Un ostacolo definito “insormontabile” dagli operatori di mercato, che ha costretto il club a ritirarsi definitivamente dalla trattativa.

Il Besiktas torna in scena: la pista turca resta aperta

Con la fumata nera sul fronte francese, il futuro di Youssouf Fofana resta ancora da definire. Il mercato in Turchia è infatti ancora aperto, e questo permette al Besiktas di tornare con forza sul giocatore.

Il club di Istanbul, che già nelle scorse settimane aveva manifestato interesse, sta monitorando la situazione e potrebbe presentare una nuova proposta nelle prossime ore. La dirigenza rossonera resta in attesa di sviluppi, consapevole che la finestra turca offre un margine di manovra ulteriore rispetto ai principali campionati europei.

Scenario in evoluzione: il Milan valuta le prossime mosse

Il Milan, che considera Fofana un elemento prezioso per struttura fisica e duttilità tattica, non esclude nessuna opzione:

permanenza in rosa,

nuova trattativa con il Besiktas,

eventuali altre opportunità nei mercati ancora aperti.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il centrocampista lascerà Milano o se resterà a disposizione di Amorim per la stagione in corso.