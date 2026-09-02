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Calciomercato

Fofana lascia il Milan all’ultimo minuto: ufficiale il prestito al Siviglia

Published

1 ora ago

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Fofana

Il Milan annuncia la cessione di Youssouf Fofana al Siviglia fino al 30 giugno 2027: il centrocampista si trasferisce in prestito secco

Si chiude con una partenza dell’ultimo minuto il mercato di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese lascia il Milan e si trasferisce al Siviglia, che ha completato l’operazione proprio a ridosso della chiusura della sessione estiva in Spagna. Una nuova esperienza per il giocatore, pronto a vestire la maglia del club andaluso nella stagione appena cominciata.

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Il trasferimento si concretizza attraverso un prestito secco, con gli spagnoli che contribuiranno al pagamento dell’ingaggio del calciatore. La formula consente dunque al Siviglia di accogliere Fofana a titolo temporaneo, mentre il suo cartellino resta di proprietà della società rossonera.

Fofana al Siviglia: il comunicato del Milan

La conferma arriva direttamente dal Milan, che ha ufficializzato la cessione attraverso una nota: «AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027».

Il comunicato fissa quindi la scadenza dell’accordo al termine della stagione e accompagna l’annuncio con un saluto al centrocampista. La società rossonera ha ringraziato Fofana per la professionalità e l’impegno dimostrati, augurandogli soddisfazioni personali e sportive nella nuova avventura.

Per il francese si apre così il capitolo Siviglia, al termine di un’operazione arrivata nelle battute conclusive del mercato estivo del calcio spagnolo.

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