Calciomercato
Fofana lascia il Milan all’ultimo minuto: ufficiale il prestito al Siviglia
Il Milan annuncia la cessione di Youssouf Fofana al Siviglia fino al 30 giugno 2027: il centrocampista si trasferisce in prestito secco
Si chiude con una partenza dell’ultimo minuto il mercato di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese lascia il Milan e si trasferisce al Siviglia, che ha completato l’operazione proprio a ridosso della chiusura della sessione estiva in Spagna. Una nuova esperienza per il giocatore, pronto a vestire la maglia del club andaluso nella stagione appena cominciata.
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Il trasferimento si concretizza attraverso un prestito secco, con gli spagnoli che contribuiranno al pagamento dell’ingaggio del calciatore. La formula consente dunque al Siviglia di accogliere Fofana a titolo temporaneo, mentre il suo cartellino resta di proprietà della società rossonera.
Fofana al Siviglia: il comunicato del Milan
La conferma arriva direttamente dal Milan, che ha ufficializzato la cessione attraverso una nota: «AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Youssouf Fofana al Siviglia FC fino al 30 giugno 2027».
Il comunicato fissa quindi la scadenza dell’accordo al termine della stagione e accompagna l’annuncio con un saluto al centrocampista. La società rossonera ha ringraziato Fofana per la professionalità e l’impegno dimostrati, augurandogli soddisfazioni personali e sportive nella nuova avventura.
Per il francese si apre così il capitolo Siviglia, al termine di un’operazione arrivata nelle battute conclusive del mercato estivo del calcio spagnolo.