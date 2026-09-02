Calciomercato
Pio Esposito firma fino al 2032: l’Inter lo blinda e gli triplica lo stipendio
Secondo La Gazzetta dello Sport, Pio Esposito ha sottoscritto il rinnovo con l’Inter: ingaggio da 2,7 milioni più bonus
Un futuro sempre più nerazzurro per Francesco Pio Esposito. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha firmato il rinnovo con l’Inter fino al 2032, presentandosi ieri nella sede del club per definire il nuovo accordo. Un’intesa che consolida il rapporto tra la società e un giocatore cresciuto nel suo settore giovanile.
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Il prolungamento porta con sé anche un importante adeguamento economico: il quotidiano riferisce di uno stipendio triplicato, che raggiunge 2,7 milioni di euro a stagione. A questa cifra si aggiungono bonus facilmente raggiungibili, destinati a portare il compenso oltre i 3 milioni.
Pio Esposito, la scelta Inter e il richiamo della Premier League
Alla base dell’accordo c’è una volontà condivisa. La Gazzetta dello Sport racconta che in primavera il centravanti aveva attirato attenzioni dalla Premier League, senza però dare seguito agli interessamenti: la sua priorità è sempre stata continuare il percorso con l’Inter e diventarne un simbolo.
La fiducia del club accompagna quella di Cristian Chivu, che ne ha seguito l’inserimento in prima squadra. Il rinnovo rappresenta così un investimento sulla crescita di Esposito: il nuovo stipendio, secondo il quotidiano, potrebbe essere ulteriormente adeguato in futuro qualora il rendimento dell’attaccante continuasse a migliorare, senza attendere la scadenza appena concordata.