Juventus, altra tegola dall’infermeria: Thuram va verso l’operazione. Out quattro mesi, nuovo stop anche per Ekhator

La Juventus deve fare i conti con un’altra brutta notizia sul fronte infortuni. Dopo il lungo stop di Kenan Yildiz, attaccante turco classe 2005 operato al quinto metatarso e atteso in campo solo dopo la sosta di novembre, anche Khephren Thuram sarà costretto a fermarsi per un periodo prolungato. Il centrocampista francese, classe 2001, non ha superato le ultime valutazioni mediche e si avvia verso un intervento chirurgico.

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Secondo La Gazzetta dello Sport, Thuram tornerà in Francia nelle prossime ore per operarsi a Lione sotto la supervisione del professor Bertrand Sonnery Cottet, luminare specializzato nelle patologie del ginocchio. Il chirurgo, che in passato ha operato difensori come Gleison Bremer e Federico Gatti, ha visitato il giocatore lunedì e ha consigliato l’intervento per risolvere definitivamente la sindrome femoro‑rotulea che lo tormenta dalla fine della scorsa stagione.

Il problema, nonostante la terapia conservativa e un’estate trascorsa ai margini del gruppo, non è mai realmente rientrato. Thuram ha saltato tutte le amichevoli, è tornato in panchina alla prima giornata contro il Frosinone, ma si è nuovamente fermato prima della sfida con il Parma. Da qui la decisione di consultare Sonnery Cottet e altri specialisti, fino alla scelta definitiva maturata ieri insieme alla famiglia.

L’intervento, che tratterà una condropatia rotulea tramite artroscopia, comporterà comunque un recupero lungo: Thuram resterà fuori almeno quattro mesi, con rientro previsto nel 2027. Una perdita pesante per Luciano Spalletti, che già deve fare i conti con l’assenza di Yildiz.

La situazione ha influito anche sulle scelte di mercato. Sfumato l’arrivo di Franck Kessié, che ha preferito tornare all’Atalanta, nell’ultimo giorno di mercato la Juventus ha chiuso per Pape Sarr dal Tottenham, centrocampista senegalese classe 2002 scelto per dare immediata profondità alla mediana.

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Non finiscono qui le cattive notizie: Jeff Ekhator, attaccante italiano classe 2004 arrivato dal Genoa, si è nuovamente infortunato alla coscia durante l’allenamento di domenica alla Continassa. Per lui si prospettano 45‑50 giorni di stop, il secondo infortunio dopo quello accusato il 18 luglio nell’amichevole di Basilea.



