La Lazio perde per infortunio Rovella: quanto dovrà rimanere fuori e come cambia il centrocampo di Gattuso. Intanto Romagnoli…

Nicolò Rovella ai box, novità sull’infortunio del centrocampista della Lazio. I biancocelesti intanto salutano Romagnoli

Brutta tegola in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni fisiche di Nicolò Rovella, costretto ai box dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro il Genoa, che lo aveva costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 37′ del primo tempo. Gli esami strumentali condotti sul mediano, come riportato dal Corriere dello Sport, hanno evidenziato una lesione al polpaccio che imporrà al perno del centrocampo biancoceleste un forzato periodo di stop.

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Tempi di rientro e le gare saltate da Rovella

I tempi di recupero stimati per il regista si attestano attorno ai 20 giorni. La gestione prudente dello staff sanitario e la contemporanea sosta per le nazionali indurranno tuttavia la società a non forzare le tappe, programmando il ritorno del calciatore direttamente per la sfida contro il Monza del 10 ottobre. Il piano di riabilitazione studiato per l’ex Genoa lo vedrà dunque saltare le prossime tre gare di campionato contro Udinese, Milan e Venezia, consentendo a Gennaro Gattuso di ritrovare il proprio punto di riferimento mediano al massimo della condizione.

Emergenza in mediana: spazio a Belahyane verso Udine

L’assenza di Rovella obbliga l’allenatore a ridisegnare la linea di centrocampo in vista della delicata trasferta sul campo dell’Udinese. Nella posizione di regista è pronto ad accentrare il gioco Reda Belahyane, affiancato nelle posizioni di mezzala da Davide Frattesi e Taylor. Un reparto che, pur in piena emergenza, dimostra maggiore profondità e qualità rispetto all’organico a disposizione di Maurizio Sarri nella scorsa stagione. Le rotazioni di Gattuso restano comunque limitate dalle contemporanee assenze di Danilo Cataldi — il cui rientro in gruppo è previsto tra una decina di giorni — e di Fisayo Dele-Bashiru.

Corsie esterne in affanno: Marusic KO, fiducia a Floriani Mussolini

I problemi di infermeria si estendono anche alle corsie difensive, dove permane il forfait di Adam Marusic, bloccato da un infortunio muscolare più serio rispetto a quello di Dele-Bashiru. Sulla fascia laterale Gattuso va verso la conferma di Romano Floriani Mussolini. Le prove tattiche decisive per la preparazione del match contro i friulani entreranno nel vivo tra venerdì e sabato, con sedute di allenamento programmate alle ore 9:30 fino a domenica. Intanto i biancocelesti salutano Alessio Romagnoli, con il centrale che passa all’Al Sadd a titolo definitivo con contratto fino al 2030.