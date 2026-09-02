Inter, clamoroso addio ad Ausilio dopo 29 anni: separazione anticipata e scenari futuri

Inter, Piero Ausilio lascia il club dopo 29 anni: cosa sta succedendo e gli scenari per il futuro

Clamoroso terremoto nei quadri dirigenziali dell’Inter: Piero Ausilio si appresta a salutare il club nerazzurro dopo una lunghissima militanza durata ben 29 anni. La società milanese non estenderà il contratto del direttore sportivo in scadenza il 30 giugno 2027. Secondo quanto emerso, sarebbe stato lo stesso dirigente a comunicare la decisione di non rinnovare l’accordo alla dirigenza, la quale non ha opposto resistenze per trattenerlo. Si fa strada quindi l’ipotesi di un addio anticipato prima della sessione invernale di calciomercato.

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Ventinove anni di storia: dal vivaio ai 15 trofei in prima squadra

La parabola di Ausilio in viale della Liberazione inizia nel lontano gennaio del 1998 nelle vesti di segretario del settore giovanile. Nel 2001 diventa responsabile organizzativo al fianco di Beppe Baresi, assumendo poi la guida strategica dell’intero vivaio nerazzurro. Il salto definitivo tra i grandi avviene a dicembre 2010 con la nomina a direttore sportivo, inizialmente al fianco del responsabile dell’area tecnica Marco Branca. Nel corso della sua epopea, il dirigente ha lavorato sotto quattro differenti proprietà: la storica era di Massimo Moratti, la parentesi di Erick Thohir, la presidenza di Steven Zhang e l’attuale fondo americano Oaktree, partecipando alla conquista di 15 titoli negli ultimi 16 anni tra Champions League, Scudetti e coppe nazionali.

L’incognita sul futuro: sfuma la pista Al-Hilal in Arabia Saudita

Riguardo al futuro professionale di Ausilio, nelle ultime settimane si era parlato con insistenza di un suo possibile approdo nella Saudi Pro League per riabbracciare l’ex tecnico interista Simone Inzaghi all’Al-Hilal. Tuttavia, l’opzione araba pare ormai del tutto tramontata: il club saudita è infatti in fase di chiusura per l’ingaggio dell’inglese Richard Hughes nel ruolo di nuovo direttore sportivo. La scelta è stata caldeggiata dal nuovo patron Al-Waleed bin Talal, rilevatore del 70% del club dal fondo PIF per 840 milioni di euro, spingendo il dirigente italiano a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sfida.