Piero Ausilio ai saluti, l’Inter valuta la continuità interna: Baccin avanti nelle gerarchie per il futuro dei nerazzurri

L’Inter è entrata in una fase delicata della propria struttura dirigenziale. Il club nerazzurro sta infatti ragionando sul post‑Ausilio, dopo che l’attuale direttore sportivo — figura centrale nell’ultimo decennio di mercato — ha comunicato alla società di non vedere le condizioni per proseguire il rapporto oltre la scadenza del contratto. Una scelta pesante, che apre un dossier strategico in vista della programmazione futura.

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Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, la società sta valutando con attenzione una soluzione interna, rappresentata da Dario Baccin, vicedirettore sportivo e per anni braccio destro di Ausilio. Baccin, ex difensore con una lunga esperienza in Serie A e profilo molto stimato all’interno della dirigenza, è considerato un candidato credibile per garantire continuità tecnica e gestionale. Negli ultimi anni ha seguito da vicino tutte le operazioni di mercato, contribuendo alla costruzione della rosa che ha portato l’Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La possibilità di una promozione interna nasce anche dal contesto: Ausilio è in scadenza e non si esclude una risoluzione consensuale anticipata, che permetterebbe al club di accelerare la transizione. In questo scenario, Baccin rappresenta una figura già integrata nei meccanismi societari, capace di muoversi con familiarità tra scouting, trattative e gestione quotidiana del gruppo squadra.

La scelta, però, non è ancora definitiva. L’Inter sta valutando tutte le opzioni, consapevole che il ruolo di direttore sportivo è cruciale per mantenere competitività e stabilità. La soluzione Baccin resta concreta, ma il club vuole prendersi il tempo necessario per definire una strategia chiara e coerente con le ambizioni della proprietà e del management.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’Inter deciderà di puntare sulla continuità interna o se aprirà la porta a un profilo esterno. Per ora, la candidatura di Baccin rimane la più solida, in attesa della decisione finale.



