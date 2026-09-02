Arsenal, operazione alla Edu Arteta: arriva Andria Bartishvili il baby talento paragonato a Khvicha Kvaratskhelia

L’Arsenal continua a investire con decisione sui giovani talenti internazionali, seguendo la linea tracciata da Edu Gaspar e Mikel Arteta, da anni impegnati nella costruzione di un progetto tecnico fondato su prospetti di alto livello. L’ultimo nome aggiunto alla lista è quello di Andria Bartishvili, prodigio georgiano classe 2009 considerato in patria uno dei prospetti più brillanti della sua generazione.

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Bartishvili, attualmente di proprietà del Kolkheti Poti e in prestito all’Iberia 1999 Tbilisi, è un esterno offensivo dotato di grande tecnica, accelerazione e capacità di saltare l’uomo. In Georgia viene già paragonato a Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e simbolo del calcio georgiano moderno. Un paragone pesante, ma che testimonia l’enorme aspettativa attorno al giovane talento.

Per assicurarsi il giocatore, l’Arsenal ha investito circa 4,5 milioni di euro, anticipando una concorrenza europea molto ampia. Il club londinese ha lavorato con largo anticipo, convinto di poter sviluppare Bartishvili all’interno di un percorso strutturato e coerente con la filosofia dei Gunners, che negli ultimi anni hanno lanciato diversi giovani di livello internazionale.

Il trasferimento, però, non sarà immediato. Bartishvili potrà arrivare a Londra solo nel 2027, quando avrà compiuto 18 anni e sarà quindi eleggibile per un trasferimento internazionale definitivo. In quell’occasione firmerà un contratto quinquennale, entrando ufficialmente nel progetto tecnico dell’Arsenal.

L’operazione si inserisce perfettamente nella strategia del club: individuare talenti globali prima della concorrenza, inserirli in un percorso di crescita e prepararli per il salto nel calcio d’élite. Bartishvili rappresenta un investimento a lungo termine, ma anche un segnale della capacità dell’Arsenal di muoversi con rapidità e visione.

Il talento georgiano continuerà a crescere nel suo campionato fino al 2027, mentre a Londra si prepara già il terreno per accoglierlo nel migliore dei modi.