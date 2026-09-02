Calcio Estero
Richarlison verso il Trabzonspor: intesa sull’ingaggio, ma il Tottenham rifiuta due offerte! Novità importanti
Richarlison ha raggiunto un accordo con il Trabzonspor: ora serve l’intesa con il Tottenham, che intanto rifiuta due offerte!
Il calciomercato internazionale regala un grande colpo di scena sull’asse tra la Premier League inglese e la Süper Lig turca. Richarlison ha raggiunto un accordo totale con il Trabzonspor per il suo immediato trasferimento in Turchia, accettando un’offerta economica di primissimo livello. L’intesa contrattuale raggiunta tra l’entourage dell’attaccante brasiliano ed i vertici del club di Trebisonda prevede un ingaggio da capogiro, pari al triplo di quanto guadagnato attualmente al Tottenham, confermando la ferma intenzione del calciatore verdeoro di iniziare un nuovo capitolo da protagonista della propria carriera. Lo riporta Fabrizio Romano.
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Le proposte respinte dagli Spurs ed il nuovo rilancio in arrivo
Nonostante il totale gradimento incassato sul fronte del giocatore, la trattativa tra le due società si preannuncia particolarmente complessa. La dirigenza del Tottenham ha infatti già respinto due offerte ufficiali presentate dal club turco: una prima proposta iniziale da 15 milioni di sterline ed un successivo rilancio salito a 20 milioni di sterline. La società londinese continua a fare muro, ritenendo le cifre finora avanzate decisamente inferiori alla valutazione reale del cartellino della punta. Ciononostante, i canali negoziali rimangono apertissimi: la dirigenza del Trabzonspor è infatti al lavoro per formulare una nuova e più ricca proposta economica attesa a brevissimo, con l’intento di abbattere le resistenze degli inglesi.
Richarlison la priorità assoluta per il progetto del Trabzonspor
Per i vertici del Trabzonspor, Richarlison costituisce la priorità assoluta per la campagna acquisti nel reparto d’attacco. La società turca intende mettere il classe 1997 al centro della propria pianificazione sportiva, individuando nell’ex Everton la figura ideale per compiere un salto di qualità netto sia in patria sia nel panorama europeo. L’imponente sforzo finanziario profuso sul piano dell’ingaggio testimonia la totale centralità del brasiliano nelle idee del club.
Gli scenari definitivi per la chiusura dell’affare
I prossimi giorni saranno decisivi per determinare il futuro del centravanti della Seleção. Con l’accordo economico col calciatore già archiviato, la fumata bianca dipenderà interamente dalla capacità della compagine di Trebisonda di avvicinarsi alle pretese degli Spurs durante il prossimo assalto ufficiale.