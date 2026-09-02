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Manna: «McTominay sta bene, ma non benissimo. Lang resta qua, volevamo accontentare Allegri»
Napoli, parla Manna: «McTominay sta bene, ma non benissimo. Lang resta qua, volevamo accontentare Allegri». Le parole
Una scossa importante arriva dal mondo Napoli e dal suo organigramma sportivo. Durante la serata del Gran Galà del Calcio, Giovanni Manna — dirigente azzurro e figura centrale nella costruzione del nuovo ciclo — ha approfittato dei microfoni di Sky Sport per tracciare un primo bilancio della stagione e affrontare subito il tema più delicato delle ultime ore: le condizioni di Scott McTominay in vista dell’intervento di ablazione.
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MCTOMINAY – «Scott sta bene, ma non benissimo. Non l’avevamo programmato: aveva avuto questo evento in Nazionale a giugno e si è ripresentato. Abbiamo preferito anticipare sfruttando la sosta per averlo con noi a ottobre. Ora stiamo vedendo se farlo operare in Italia o in Inghilterra»
BILANCIO MERCATO – «Oggi il tifoso del Napoli che non ha visto fuochi d’artificio e un mercato scoppiettante non è contento. Abbiamo, però, fatto investimenti importanti nelle scorse stagioni e quest’anno, a differenza delle altre annate, vogliamo averli tutti a disposizione. Abbiamo rispettato i nostri parametri e la squadra è valida. Siamo fiduciosi, ci vuole un po’ di pazienza perché abbiamo cambiato la guida tecnica»
LISTA CHAMPIONS – «Noi l’anno scorso abbiamo avuto Hojlund e Lucca fino a gennaio, come oggi. Giovane sarà fuori dalla lista Champions e resterà comunque a disposizione in più in Serie A. Volevamo accontentare l’allenatore: non per assecondare un suo capriccio, ma per dargli delle reali alternative. Lang non era in uscita. I giocatori che volevamo tenere, li abbiamo tenuti tutti»
Le parole del dirigente arrivano in un momento cruciale per il club, impegnato a gestire contemporaneamente risultati, mercato e condizioni fisiche dei propri leader. Il caso McTominay, spiegato con trasparenza da Manna, rappresenta uno dei dossier più sensibili delle ultime settimane.
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