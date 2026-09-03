Il Messaggero racconta la scelta di Gattuso: fiducia a Mandas nonostante le proposte di mercato. Il portiere risponde con due clean sheet

Christos Mandas al centro del progetto della Lazio, anche davanti alla possibilità di incassare 15 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Gennaro Gattuso ha difeso la permanenza del portiere greco, opponendosi a una cessione che avrebbe garantito una rilevante plusvalenza.

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Una scelta precisa, maturata prima ancora dell’addio di Ivan Provedel, passato all’Inter per 3 milioni.

Mandas, Gattuso dice no ai 15 milioni

Stando alla ricostruzione del quotidiano, il Bournemouth era pronto a riscattare Mandas per 15 milioni, cifra che anche altri club erano disposti a offrire. Gattuso, però, aveva già individuato nel greco il nuovo titolare e ha chiuso la porta alla partenza.

Il tecnico ha privilegiato la propria valutazione sportiva rispetto all’opportunità economica, confermando la fiducia nel portiere.

Mandas preferito a Di Gregorio e Kepa

Le alternative non mancavano. Il Messaggero riferisce che Gattuso ha rifiutato anche uno scambio con Michele Di Gregorio, mentre non lo ha convinto la possibilità di prendere Kepa, proposto dall’Arsenal per 5 milioni.

Due opzioni che non hanno modificato le gerarchie: la prima scelta è rimasta Mandas.

Mandas, due clean sheet e un precedente che risale al 2012/13

Le prime due giornate hanno premiato la decisione dell’allenatore. Mandas ha chiuso senza subire gol contro Bologna e Genoa, contribuendo alle due vittorie biancocelesti.

Al Dall’Ara sono stati determinanti gli interventi su Helland, Odgaard e Rowe; contro i rossoblù liguri, invece, il greco ha protetto il risultato nel finale su Frendrup.

Come evidenziato nel resoconto, la Lazio non cominciava il campionato con due clean sheet consecutivi dalla stagione 2012/13, con Vladimir Petkovic in panchina. Il prossimo obiettivo è prolungare la serie a Udine.