Lecce, il Göztepe mette nel mirino Mohamed Kaba: il mercato turco può ancora offrire opportunità

Il centrocampista guineano del Lecce è seguito dal club turco, con la finestra di mercato della Turchia ancora aperta

Il calciomercato Serie A 2026 si è ufficialmente concluso martedì sera alle ore 20, ma non tutti i campionati hanno ancora terminato la propria sessione estiva. Tra questi c’è la Turchia, dove i club possono continuare a operare e valutare nuovi innesti per completare le rispettive rose.

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Proprio dalla Super Lig turca arriva un interesse per un giocatore attualmente impegnato nel campionato italiano. Secondo quanto riportato da TMW, il Göztepe avrebbe infatti inserito nella propria lista dei desideri Mohamed Kaba, centrocampista di proprietà del Lecce.

Il classe 2001, 24 anni, rappresenta un profilo seguito dalla società turca, che potrebbe provare ad avviare i primi contatti con il club salentino per capire la fattibilità dell’operazione.

Lecce, il Göztepe pensa a Mohamed Kaba

Mohamed Kaba è un centrocampista guineano con doppia cittadinanza francese, arrivato nel calcio italiano attraverso il progetto del Lecce. Il giocatore classe 2001 si è messo in mostra per le sue caratteristiche fisiche e per la capacità di ricoprire diversi ruoli nella zona centrale del campo.

L’interesse del Göztepe conferma come il mercato internazionale possa ancora creare movimenti anche dopo la chiusura della sessione italiana. La società turca, infatti, ha ancora la possibilità di intervenire e potrebbe valutare un eventuale affondo per il centrocampista giallorosso.

Al momento non sono stati resi noti dettagli su una possibile offerta o sulla formula dell’eventuale trasferimento. La situazione resta quindi da monitorare, con il Lecce chiamato a valutare eventuali proposte per uno dei propri elementi in rosa.

Il futuro di Kaba potrebbe dunque dipendere dagli sviluppi delle prossime ore, con il Göztepe pronto a sfruttare la finestra ancora aperta del mercato turco.