Rosario Abisso reintegrato tra gli arbitri: il Tribunale Federale boccia la decisione dell’AIA, cos’era successo

Il fischietto della sezione di Palermo torna nell’organico della CAN dopo il ricorso accolto dal Tribunale Federale Nazionale

Importante svolta nella vicenda che ha coinvolto Rosario Abisso. L’arbitro palermitano è stato infatti reintegrato nel ruolo dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha dichiarato illegittima la delibera contenuta nel comunicato ufficiale n.1 dell’Associazione Italiana Arbitri dello scorso 1° luglio.

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Il provvedimento dell’AIA prevedeva la dismissione di Abisso dagli organici degli arbitri effettivi per la stagione 2026/27, ma il ricorso presentato dal direttore di gara ha portato a un esito favorevole. Il Tribunale ha stabilito che quella decisione non fosse conforme e ha disposto il reintegro dell’arbitro classe 1985.

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La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del Tribunale Federale Nazionale, che ha accolto le richieste presentate dal legale del fischietto siciliano.

«Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara l’illegittimità della delibera di cui al Comunicato Ufficiale dell’Associazione Italiana Arbitri n. 1 del 1° luglio 2026 nella parte in cui dispone la dismissione del sig. Rosario Abisso».

La ricostruzione del caso Abisso

Rosario Abisso era stato escluso dagli organici dell’AIA lo scorso 1° luglio con la motivazione legata ai «limiti di permanenza nel ruolo». Una decisione che aveva portato l’arbitro della sezione di Palermo a presentare ricorso attraverso il proprio avvocato Andrea Capone.

Nel frattempo, grazie a un’ordinanza, Abisso aveva comunque avuto la possibilità di partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN, seppur inizialmente in una posizione di sovrannumero rispetto all’organico.

Il ricorso era stato presentato contro il provvedimento con cui il direttore di gara era stato depennato dagli arbitri effettivi in vista della nuova stagione. Il Tribunale Federale Nazionale ha quindi ritenuto illegittima la decisione dell’AIA, aprendo nuovamente le porte al reinserimento dell’arbitro.

Abisso torna nella CAN per la stagione 2026/27

Con questa decisione, Rosario Abisso potrà dunque proseguire la propria carriera arbitrale ai massimi livelli del calcio italiano. Il classe 1985 rappresenta uno dei direttori di gara più esperti dell’organico e sarà nuovamente a disposizione per le designazioni della stagione 2026/27.

La vicenda si chiude quindi con il reintegro dell’arbitro siciliano, dopo settimane caratterizzate dal confronto tra il direttore di gara e gli organi federali.