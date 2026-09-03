Bologna, Orsolini si ferma: lesione ai flessori e stop di circa 3 settimane. Il comunicato e chi può sostituirlo

Gli esami hanno confermato l’infortunio dell’esterno rossoblù, costretto a saltare le prossime sfide con la squadra di Tedesco

Brutte notizie per il Bologna e per Domenico Tedesco: Riccardo Orsolini dovrà fermarsi per un infortunio muscolare accusato durante l’ultima partita disputata dai rossoblù. L’esterno offensivo è stato sottoposto agli accertamenti del caso dopo il problema accusato ai flessori della coscia sinistra, con gli esami che hanno evidenziato una lesione.

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Il club emiliano ha comunicato ufficialmente i tempi di recupero, stimati in circa 3 settimane. Un’assenza importante per il Bologna, che perde uno dei giocatori più rappresentativi della rosa proprio in una fase delicata della stagione.

Bologna, il comunicato sulle condizioni di Orsolini

Attraverso una nota ufficiale, il Bologna ha fatto chiarezza sulle condizioni del classe 1997:

«In seguito a un risentimento ai flessori della coscia sinistra accusato durante la partita di lunedì, Riccardo Orsolini è stato sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione con tempi di recupero di circa 3 settimane».

Lo stop arriva in un momento in cui Orsolini non era ancora riuscito a esprimersi ai suoi consueti livelli. L’esterno rossoblù aveva iniziato la stagione senza riuscire a incidere come nelle annate precedenti: prestazione poco brillante contro la Lazio all’esordio e difficoltà anche nei minuti giocati contro l’Atalanta, prima dell’infortunio.

Bologna, Tedesco perde un leader offensivo

Nonostante un avvio complicato, il valore di Orsolini all’interno del progetto rossoblù resta indiscutibile. Il numero 7 è infatti uno dei simboli del Bologna degli ultimi anni, oltre ad essere un giocatore capace di raggiungere la doppia cifra in Serie A per 4 stagioni consecutive.

La sua assenza rappresenta quindi un problema per Tedesco, che dovrà trovare nuove soluzioni sulla fascia destra. Il tecnico potrebbe confermare la fiducia a Federico Bernardeschi, uno dei giocatori più positivi di questo inizio di campionato e tra le note più interessanti della squadra emiliana.

Bologna, Bernardeschi verso una nuova chance contro il Sassuolo

Il prossimo appuntamento per il Bologna sarà il derby emiliano contro il Sassuolo di Alberto Aquilani, valido per la terza giornata di Serie A. Una sfida importante per i rossoblù, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Senza Orsolini, Tedesco dovrà fare affidamento sulle alternative presenti in rosa per provare a dare continuità alla squadra e superare un momento caratterizzato da risultati ancora altalenanti. L’obiettivo sarà recuperare al più presto il proprio esterno offensivo, elemento fondamentale per qualità, gol e capacità di creare superiorità sulla fascia.