Catherine Commisso è la nuova Vice Presidente della Fiorentina: cambio ai vertici per la società viola. Il comunicato ufficiale e i dettagli

Catherine Commisso ha assunto la carica di Vice Presidente della Fiorentina: novità ai vertici per la società viola. Comunicato ufficiale e dettagli

La Fiorentina ridefinisce i propri vertici societari nel segno della continuità della gestione familiare. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso dai propri canali di comunicazione, il club gigliato ha formalizzato la nomina di Catherine Commisso nel ruolo di Vice Presidente della società, raccogliendo il testimone ed il percorso tracciato dal compianto marito Rocco Commisso alla guida del sodalizio toscano.

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Il comunicato della società e l’impegno per il Viola Park

Nel testo diramato dalla dirigenza viola viene sottolineata la rilevanza istituzionale dell’avvicendamento: “ACF Fiorentina annuncia la nomina di Catherine Commisso come Vice Presidente del Club. Come Vice Presidente, garantirà continuità e prospettiva istituzionale ai massimi livelli della Società”.

La scelta della società si pone l’obiettivo prioritario di dare seguito ai progetti infrastrutturali e sportivi avviati a Firenze negli ultimi anni: “La nomina ha inoltre un significato speciale perché Catherine sarà profondamente impegnata a onorare l’eredità di Rocco e i valori che ha stabilito con la Fiorentina, portando avanti quanto cominciato con la creazione del Rocco B. Commisso Viola Park anche nelle nuove iniziative e sviluppi del club”.

Le prime parole ed i programmi della nuova Vice Presidente

A margine dell’ufficializzazione dell’incarico, Catherine Commisso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali per condividere lo spirito con cui affronterà questo nuovo capitolo dirigenziale: “Sono profondamente onorata di accogliere questo nuovo ruolo per portare avanti quanto abbiamo cominciato con Rocco. Lo farò con profonda umiltà e ispirata da quanto il mio compianto marito ha voluto dare alla Fiorentina. Nei nostri 50 anni di matrimonio, ho avuto l’onore di essere al suo fianco e di capire quanto lo sport e il calcio siano stati importanti per lui. Ma sono stati soprattutto la determinazione, la dedizione e lo spirito collaborativo a portarlo avanti nel suo percorso professionale, sempre dedicato al prossimo. Sempre con la capacità di ascoltare e mettere le necessità degli altri al primo posto”.

La nuova figura di riferimento dei vertici viola ha poi delineato le priorità strategiche dell’agenda societaria, rimarcando la centralità del lavoro di squadra e l’attenzione rivolta ai giovani del vivaio: “Voglio portare avanti il mio ruolo nel suo nome, dedicando la gran parte dei nostri sforzi alle future generazioni. Nel lavoro con Giuseppe e con il nostro gruppo dirigente, l’esempio di Rocco continuerà a guidare il mio giudizio e la mia visione. Faremo crescere la Fiorentina sotto ogni aspetto, e voglio onorare la sua eredità rimanendo fedele ai valori che lui ha stabilito e contribuendo al futuro del Club”.