Calciomercato Genoa, il Grifone pesca ancora dagli svincolati: è fatta per Kingsley Ehizibue! Retroscena dell’operazione

Calciomercato Genoa, è fatta per Kingsley Ehizibue! Dopo El Shaarawy, altro svincolato in arrivo per il Grifone

Il Genoa piazza un nuovo innesto a parametro zero per completare la rosa a disposizione del tecnico Daniele De Rossi. La dirigenza rossoblù ha infatti chiuso con successo la trattativa per l’ingaggio di Kingsley Ehizibue, esterno destro olandese rimasto svincolato. Dopo aver tesserato Stephan El Shaarawy, la società ligure attinge nuovamente dal mercato dei giocatori senza contratto per assicurarsi un elemento esperto sulla corsia di destra, casella rimasta sguarnita in seguito alla cessione di Brooke Norton-Cuffy all’Hull City. Lo riporta Sky.

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Il blitz della dirigenza ed il retroscena Coulibaly

L’operazione per portare il classe 1995 sotto la Lanterna si è concretizzata a seguito di un rapido blitz condotto dai vertici del club. Inizialmente, il Genoa aveva individuato come sostituto di Norton-Cuffy il profilo di Woyo Coulibaly: l’esterno del Leicester era persino sbarcato in città per sbrigare le formalità, ma l’intesa con la società inglese è clamorosamente saltata proprio nelle ultime ore della sessione estiva. Di fronte al mancato perfezionamento dell’affare, la dirigenza ligure ha virato con decisione sull’ex Udinese, trovando rapidamente l’accordo per il suo ritorno in Italia.

L’esperienza in Serie A ed il profilo tattico per De Rossi

Per Ehizibue si tratta di un pronto rientro nel massimo campionato italiano, torneo che conosce nel dettaglio avendo militato nelle ultime quattro stagioni con la maglia dell’Udinese. Nel corso dell’ultimo campionato disputato in Friuli, il corsiero olandese ha collezionato 32 presenze e 2 reti in Serie A, oltre a due apparizioni in Coppa Italia. Prima dell’avventura italiana, il ventinovenne aveva già maturato un importante bagaglio d’esperienza internazionale vestendo le maglie del Colonia in Bundesliga e dello Zwolle in Eredivisie.

Un jolly d’esperienza per la fascia rossoblù

L’innesto del laterale garantisce a De Rossi una risorsa dotata di atletismo, forza fisica e facilità di corsa sulla fascia. La sua duttilità gli permette di disimpegnarsi sia da terzino in una difesa a quattro sia da quinto a tutta fascia in un modulo con retroguardia a tre, offrendo allo staff tecnico soluzioni tattiche polivalenti per il prosieguo della stagione.