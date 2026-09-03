Carrarese, colpo da Serie A: arriva Colin Dagba, l’ex PSG firma fino al 2028. Ecco chi è

Il terzino francese classe 1998 è il nuovo rinforzo della squadra apuana: esperienza internazionale e 77 presenze con il Paris Saint-Germain

La Carrarese piazza un colpo di mercato di grande prestigio e porta in Serie B un giocatore con un passato ai massimi livelli del calcio francese. Il club apuano ha infatti ufficializzato l’arrivo di Colin Dagba, terzino destro francese classe 1998 svincolato dopo le ultime esperienze in patria.

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L’ex Paris Saint-Germain ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con un’opzione per il rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. Un’operazione importante per la società toscana, che aggiunge alla propria rosa un difensore con esperienza in Ligue 1, Champions League e con diversi trofei conquistati nella sua carriera.

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Carrarese, il comunicato ufficiale su Colin Dagba

La Carrarese Calcio 1908 ha annunciato l’accordo con il calciatore sottolineandone le principali caratteristiche tecniche. Nel comunicato ufficiale il club ha evidenziato le qualità offensive e difensive del nuovo acquisto.

«Il terzino destro francese, classe 1998, vanta grandi capacità di spinta, rapidità e abilità nelle progressioni offensive palla al piede.

Al contempo, si rivela sempre molto attento e costante nella fase difensiva, soprattutto in marcatura».

Nel corso della sua esperienza con la prima squadra del PSG, Dagba ha collezionato 77 presenze ufficiali, di cui 7 in Champions League. Con il club parigino ha inoltre conquistato per 3 volte il campionato francese, oltre a vincere 2 Coppe di Francia e 2 Supercoppe di Francia.

Colin Dagba, la carriera dall’esordio al PSG

Nato a Béthune, in Francia, il 9 settembre 1998, Colin Dagba cresce nei settori giovanili francesi prima di entrare nel vivaio del Paris Saint-Germain nel 2016.

Il debutto con la prima squadra arriva nella stagione 2018/19, quando l’allora tecnico Thomas Tuchel decide di inserirlo progressivamente nella rosa principale. In una squadra ricca di campioni, Dagba riesce comunque a ritagliarsi spazio, alternandosi sulla fascia destra con giocatori di livello internazionale.

Dopo l’esperienza al PSG, il terzino cerca maggiore continuità attraverso alcune esperienze lontano dalla capitale francese. Nel 2022/23 veste la maglia dello Strasburgo in Ligue 1, mentre successivamente passa all’Auxerre, continuando il proprio percorso nel calcio professionistico.

Caratteristiche tecniche e ruolo: perché Dagba può essere utile alla Carrarese

Dal punto di vista tattico, Dagba è un terzino destro moderno, capace di unire attenzione difensiva e partecipazione alla fase offensiva. Le sue principali qualità sono la rapidità, la capacità di coprire grandi spazi e la propensione alla progressione palla al piede.

È un giocatore che ama accompagnare l’azione, garantendo ampiezza sulla corsia e offrendo una soluzione in fase di costruzione. Può essere impiegato sia come terzino in una difesa a quattro sia come quinto di centrocampo in un sistema con tre difensori.

A livello fisico non punta sulla prestanza, ma su agilità, accelerazione e capacità di lettura delle situazioni. Alto circa 1,70 metri, compensa la struttura meno imponente con mobilità e velocità nei duelli contro gli avversari.

Carrarese, un rinforzo di esperienza internazionale

L’arrivo di Colin Dagba rappresenta un investimento importante per la Carrarese, che porta in squadra un calciatore abituato alla pressione dei grandi palcoscenici. L’esperienza maturata con il PSG e in competizioni europee può essere un valore aggiunto per il club toscano.

Il terzino francese arriva con l’obiettivo di rilanciarsi e trovare continuità dopo alcune stagioni lontane dal livello raggiunto nella sua esperienza parigina. Per caratteristiche tecniche e curriculum, Dagba rappresenta un profilo di spessore per la nuova avventura in Serie B.