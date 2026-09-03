Marcos Llorente dice addio alla Nazionale spagnola! A 31 anni ammette: «Consapevole di essere ancora giovane ma è una decisione che viene dal cuore!»

Marcos Llorente ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale spagnola! Ecco le parole del calciatore dell’Atletico Madrid

Un’altra figura di primo piano del calcio iberico sceglie di chiudere la propria parentesi con la rappresentativa del proprio Paese. Marcos Llorente ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalla Nazionale spagnola all’età di 31 anni, comunicando la decisione attraverso una nota diffusa sui propri canali social. Una scelta giunta in una fase di piena maturità calcistica, in cui il jolly dell’Atlético Madrid avrebbe potuto garantire ancora un apporto di primissimo livello alla causa delle Furie Rosse, ma maturata al termine di un percorso di profonda ed intesa riflessione interiore.

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Le motivazioni della scelta: un passo indietro ponderato con il cuore

Nel suo messaggio di congedo, il calciatore madrileño ha spiegato con estrema trasparenza i motivi che lo hanno spinto a salutare la selezione della Spagna: “Ho deciso di porre fine al mio tempo con la nazionale spagnola nonostante sia consapevole di essere ancora giovane”. L’eclettico centrocampista ha poi voluto rimarcare la matrice affettiva ed intima della decisione presa: “È una decisione personale, una che ho riflettuto a lungo e, soprattutto, una che viene dal cuore”.

Il valore tattico nelle Furie Rosse e l’impegno esclusivo con i Colchoneros

Nel corso delle sue apparizioni in maglia azzurro-rossa, il giocatore classe 1995 si è affermato come una pedina di straordinaria utilità tattica per la selezione spagnola. Grazie alla sua eccellente prestanza atletica, visione di gioco e grande duttilità, è stato impiegato con profitto sia come mezzala d’inserimento sia nel ruolo di terzino di spinta sulla fascia destra nei grandi tornei internazionali. Ricordando con affetto il legame con la rappresentativa del proprio Paese, Llorente ha chiosato il suo messaggio esprimendo l’orgoglio provato nei suoi anni di militanza: “È stato un onore rappresentare il mio paese”.

Con l’addio definitivo al contesto internazionale, il trentunenne indirizzerà d’ora in avanti la totalità delle proprie risorse fisiche e mentali agli impegni di club con l’Atlético Madrid. La decisione consentirà al tecnico Diego Simeone di disporre di un perno fondamentale del proprio scacchiere interamente focalizzato sulle sfide di campionato e coppe europee per le prossime stagioni.