Gabriel Martinelli ufficiale all’Al Hilal! Trasferimento record da 70 milioni dall’Arsenal, tutti i dettagli dell’affare

Gabriel Martinelli è un nuovo giocatore dell’Al Hilal! Le cifre e i dettagli ufficiali del suo trasferimento dall’Arsenal

L’Al-Hilal mette a segno uno dei trasferimenti più clamorosi della sessione di mercato chiudendo l’acquisto a titolo definitivo di Gabriel Martinelli dall’Arsenal. La società araba, presieduta da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha definito formalmente l’ingaggio dell’attaccante brasiliano, che ha sottoscritto un contratto di quattro anni al termine della cerimonia ufficiale tenutasi giovedì sera presso l’Al-Majidiya Sports Center. L’operazione da 70 milioni di euro stabilisce la cessione record nella storia del club londinese, che ha mantenuto nell’accordo anche una percentuale sulla futura rivendita del cartellino. I vertici dell’Al-Hilal hanno espresso un sentito ringraziamento a Sua Altezza Reale il Principe Alwaleed bin Talal per il sostegno decisivo garantito al compimento della trattativa.

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Il percorso di Martinelli: dai successi a Londra alla Seleção

Inizia così un nuovo capitolo nella carriera del calciatore cresciuto calcisticamente nel club brasiliano dell’Ituano, prima di approdare a Londra nel 2019. Negli anni vissuti all’Arsenal, il laterale verdeoro si è affermato come una pedina fondamentale sia nei confini nazionali sia nei palcoscenici europei, firmando 62 gol complessivi ed un elevato numero di assist per i compagni. Nel suo palmarès con la maglia dei Gunners figurano conquiste di primissimo livello come la Premier League, la FA Cup e la Community Shield, oltre alle presenze in Champions League. A livello di rappresentativa nazionale, l’esterno ha difeso i colori del Brasile ai Mondiali del 2022 e del 2026, dopo aver conquistato la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con la selezione Under 23.

L’esordio imminente nella Saudi Roshan League

I tempi d’inserimento nell’organico dell’Al-Hilal saranno immediati: il calciatore è atteso sul campo già in serata per sostenere la prima seduta d’allenamento con i nuovi compagni di squadra. Il suo debutto ufficiale sul terreno di gioco potrebbe concretizzarsi nella sfida contro l’Al-Shabab, valida per il torneo della Saudi Roshan League. L’ingaggio dell’esterno offensivo rappresenta un innesto strategico di livello assoluto per potenziare la competitività della squadra in vista dei prossimi impegni stagionali.