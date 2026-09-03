Tottenham, De Zerbi esclude Richarlison dalla lista Premier League: futuro ancora in bilico

L’attaccante brasiliano non è stato inserito tra i giocatori utilizzabili in campionato: resta aperta la pista Turchia

Il futuro di Richarlison al Tottenham resta in forte dubbio. L’allenatore degli Spurs, Roberto De Zerbi, ha infatti deciso di non inserire l’attaccante brasiliano nella lista dei calciatori utilizzabili in Premier League, aprendo nuovi scenari per il prosieguo della carriera del classe 1997.

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La scelta del tecnico italiano arriva dopo un’estate caratterizzata da diverse voci di mercato. Su Richarlison si era mosso il Trabzonspor, club turco ancora impegnato nella sessione estiva di trasferimenti, che avrebbe individuato nel brasiliano un rinforzo importante per il reparto offensivo.

La società turca, però, ha poi concentrato le proprie operazioni su altri profili, tra cui l’arrivo di Franculino Gluda Djú dal Midtjylland per circa 17 milioni di euro, dopo aver già ufficializzato anche Mohamed Salah a parametro zero dal Liverpool.

Richarlison, carriera e numeri al Tottenham

Arrivato al Tottenham nell’estate del 2022 per una cifra vicina ai 58 milioni di euro dall’Everton, Richarlison aveva precedentemente vestito la maglia dei Toffees dopo il trasferimento dal Watford, che nel 2017 lo aveva acquistato dal Fluminense.

Con il club londinese l’attaccante brasiliano ha raccolto 134 presenze, realizzando 32 gol e fornendo 15 assist. Nel suo percorso con gli Spurs ha inoltre conquistato l’Europa League.

Il contratto di Richarlison con il Tottenham è in scadenza nel giugno 2027, elemento che potrebbe influire sulle prossime decisioni del club e del giocatore.

Richarlison, il percorso con la nazionale brasiliana

Anche con la maglia del Brasile, l’attaccante ha avuto un ruolo importante. In nazionale maggiore ha totalizzato 20 gol in 54 presenze, conquistando anche una Copa America.

Il suo palmares comprende inoltre l’esperienza con la selezione olimpica brasiliana: 5 reti in 6 presenze e la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, competizione nella quale si è laureato anche capocannoniere.

Ora resta da capire quale sarà il prossimo passo della carriera di Richarlison, escluso dal progetto tecnico di De Zerbi in Premier League ma ancora alla ricerca di una nuova opportunità.