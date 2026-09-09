Conferenza stampa Gasperini pre Fenerbahce Roma: «Dobbiamo essere noi stessi e mantenere la nostra identità. Partecipare alla Champions è qualcosa di importante»

Conferenza stampa Gasperini pre Fenerbahce Roma: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della prima giornata della League Phase di Champions League 2026/27

In conferenza stampa alla vigilia di Fenerbahce Roma, Gian Piero Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni.

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CHAMPIONS – «Partecipare a questa competizione è già qualcosa di importante. Quello che posso chiedere è di essere noi stessi, perché siamo arrivati a giocarla con le nostre caratteristiche e con quello che avevamo messo in campo. Anche se è sicuramente una competizione di valore molto più alto, dove incontriamo i migliori club di ogni categoria, dovremo essere bravi a mantenere la nostra identità».

COME STA LA SQUADRA – «Stiamo bene tutti. Sicuramente aver vinto in quel modo negli ultimi minuti contro l’Atalanta ha dato grande energia e grande forza a tutti. Adesso però è passato, abbiamo avuto i giorni per recuperare. Al di fuori di Pellegrini, al quale manca ancora molto poco per poter rientrare, per il resto siamo tutti disponibili».

SENSAZIONI PER IL RITORNO IN CHAMPIONS – «Credo che ci siano dei giocatori che hanno giocato le coppe. La Roma manca in Champions da anni, ma ha fatto bene in Europa League. La prima giornata desta sempre curiosità. Non ci sono state altre occasioni per affrontare questi avversari».

GESTIRE LE ROTAZIONI – «Adesso abbiamo più partite. Dopo la sosta per le Nazionali avremo tante partite. Diventano fondamentali i cambi. Ma quest’anno abbiamo la possibilità di far giocare più interpreti. Adesso possiamo mettere nuove soluzioni senza perdere la qualità».

Parole riprese da vocegiallorossa.