Ansia Roma dopo la Champions: attesa per gli esami di Dybala e Koné

Roma, apprensione per Dybala e Koné: gli esami chiariranno l’entità degli infortuni sofferti in Champions League

In casa Roma cresce l’attesa per conoscere le condizioni di Paulo Dybala e Manu Koné, due elementi fondamentali della squadra allenata da Gian Piero Gasperini. I due calciatori hanno infatti dovuto lasciare anzitemo il campo durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid, alimentando la preoccupazione dello staff tecnico e dell’ambiente giallorosso.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere la reale entità dei rispettivi problemi fisici. Entrambi i giocatori verranno sottoposti ad accertamenti strumentali, passaggio indispensabile per stabilire una diagnosi precisa e definire i tempi di recupero.

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Roma, filtra ottimismo su Dybala

Le prime indicazioni che arrivano dall’infermeria sembrano relativamente rassicuranti per quanto riguarda Paulo Dybala, attaccante argentino e leader tecnico della formazione giallorossa.

Le sensazioni iniziali fanno pensare a un semplice risentimento muscolare, senza particolari segnali di lesioni importanti. Tuttavia, la prudenza resta massima. La storia recente dell’ex Juventus invita infatti a non sottovalutare alcun problema muscolare, motivo per cui lo staff medico vuole attendere gli esami prima di formulare valutazioni definitive.

La speranza della Roma è che il numero 21 possa essersi fermato in tempo, evitando complicazioni e riducendo al minimo i tempi di stop.

Maggiore preoccupazione per Koné

Diversa appare invece la situazione di Manu Koné, centrocampista francese che negli ultimi mesi si è imposto come uno dei punti di riferimento della mediana giallorossa.

Le prime valutazioni lasciano pensare alla presenza di una lesione muscolare, elemento che inevitabilmente aumenta l’apprensione all’interno del club. Resta ora da capire l’entità del danno e soprattutto il grado della lesione, fattori che determineranno il periodo di assenza del giocatore.

Per Gasperini, un eventuale stop prolungato di Koné rappresenterebbe una perdita pesante, considerando l’importanza del centrocampista negli equilibri tattici della squadra.

Un mese cruciale per la stagione giallorossa

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La tempistica dell’infortunio rende tutto ancora più delicato. La Roma si prepara infatti ad affrontare un calendario particolarmente impegnativo tra Serie A e Champions League, con numerosi appuntamenti decisivi sia in campionato che in Europa.

Per questo motivo il responso degli esami sarà seguito con estrema attenzione. Recuperare rapidamente almeno uno dei due giocatori potrebbe rappresentare una notizia fondamentale per le ambizioni della squadra.

Le prossime ore saranno quindi determinanti per fare chiarezza sul quadro clinico di Dybala e Koné. Solo dopo gli accertamenti la Roma potrà capire con precisione quali risorse avrà a disposizione nelle settimane che attendono la formazione di Gasperini.