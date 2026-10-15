Venezia, Yeboah rinnova fino al 2030: il club lo blinda

Venezia, ufficiale il rinnovo di Yeboah: accordo fino al 2030 per il protagonista della promozione degli arancioneroverdi

Il Venezia prova a guardare avanti dopo un inizio di stagione complicato e lo fa partendo da una delle sue certezze. Il club lagunare ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di John Yeboah, attaccante esterno e uno dei giocatori più rappresentativi della rosa arancioneroverde.

La notizia arriva in un momento delicato per la squadra, reduce da un avvio di campionato ricco di difficoltà e segnato da risultati al di sotto delle aspettative. Parallelamente all’arrivo in panchina di Davide Nicola, allenatore specializzato nelle missioni salvezza e nelle ripartenze, la società ha scelto di lanciare un segnale importante puntando sulla continuità e sui giocatori considerati centrali nel progetto tecnico.

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Ufficiale il rinnovo di John Yeboah

Attraverso una nota ufficiale, il Venezia ha annunciato il prolungamento del rapporto con l’attaccante classe 2000, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde ancora per diversi anni.

L’accordo lega infatti il calciatore al club fino al 30 giugno 2030, con la società che manterrà inoltre un’opzione per estendere ulteriormente il contratto di una stagione.

Una scelta che conferma la fiducia riposta dalla dirigenza nelle qualità del giocatore e nel ruolo che potrà avere nel futuro della squadra.

Un protagonista della crescita del Venezia

Arrivato in Laguna nella stagione 2024/25, Yeboah si è progressivamente imposto come uno degli elementi più importanti della rosa. Grazie alle sue caratteristiche offensive, alla capacità di creare superiorità numerica e al contributo in termini di gol e assist, il calciatore è diventato una pedina fondamentale negli ultimi anni.

Le sue prestazioni gli hanno consentito di conquistare la fiducia dell’ambiente e di ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante all’interno del progetto tecnico del Venezia.

Numeri importanti e promozione in Serie A

Il momento più significativo della sua esperienza veneziana resta senza dubbio la stagione che ha riportato il club in Serie A. Nel percorso culminato con la promozione, Yeboah ha avuto un ruolo determinante grazie a un rendimento costante e a numeri di assoluto rilievo.

Tra campionato e coppe, l’esterno offensivo ha contribuito in maniera decisiva alla crescita della squadra, risultando uno dei protagonisti assoluti della cavalcata verso il ritorno nella massima serie.

Un segnale per il futuro

Il rinnovo di Yeboah rappresenta molto più di una semplice operazione contrattuale. Il Venezia ha voluto confermare uno dei propri punti di riferimento e ribadire la volontà di costruire il futuro partendo dai giocatori che hanno contribuito ai successi più recenti del club.

In un momento complesso dal punto di vista dei risultati, la società sceglie dunque la strada della programmazione e della continuità, blindando uno dei talenti più importanti della rosa e affidandogli un ruolo centrale nel progetto delle prossime stagioni.