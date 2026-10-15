Lo sfogo di Lisandro Martinez costa caro: la decisione del Manchester United dopo il caos attorno al difensore argentino!

Lisandro Martinez è in rottura totale con il Manchester United dopo il caos post Atletico Madrid! Ecco cosa sta succedendo

Il futuro di Lisandro Martínez con la maglia del Manchester United appare sempre più denso di nubi e incognite. A scuotere l’ambiente dei Red Devils e a compromettere la stabilità del difensore argentino all’interno del progetto tecnico è stato il durissimo sfogo andato in scena dopo la sconfitta europea contro l’Atlético Madrid. Dalla pancia dello stadio Wanda Metropolitano, il centrale albiceleste si è presentato ai microfoni senza filtri, puntando apertamente il dito contro i vertici societari per i deludenti risultati raccolti in questo complicato avvio di stagione.

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L’analisi cruda di Licha: la prestazione e il divario con le big europee

Nel corso del suo intervento post-partita, “Licha” non ha cercato attenuanti per l’atteggiamento mostrato sul terreno di gioco, riconoscendo in prima battuta le colpe dello spogliatoio e definendo la prova collettiva come “pessima”. Tuttavia, l’autocritica si è rapidamente trasformata in una severa requisitoria sulle scelte programmatiche del club di Old Trafford:

“Devo controllarmi, ma a volte quello che succede in campo è il riflesso, lo specchio, di ciò che è il nostro club in questo momento. La scorsa stagione è stata fantastica, ma adesso siamo lontani dalle migliori squadre. Dobbiamo portare altri giocatori per poter competere”

Parole inequivocabili che certificano un senso di frustrazione palpabile all’interno della squadra, evidenziando come l’ottimo rendimento dell’annata precedente non sia stato supportato da un potenziamento adeguato dell’organico per competere ai massimi vertici continentali.

Il messaggio diretto a Jason Wilcox: la richiesta di investimenti sul mercato

La presa di posizione del campione del mondo sudamericano è andata oltre la constatazione tecnica, chiamando in causa in modo trasparente l’operato della dirigenza e del direttore tecnico Jason Wilcox. Di fronte all’interrogativo sulle lacune strutturali della rosa e sulla necessità di tornare a spendere sul calciomercato, Martínez non ha usato mezze misure:

“Mi aspetto di più da lui. Mi aspetto di più da tutti. Servono maggiori investimenti? Sì, al cento per cento”

Una frattura verbale di rara portata che apre una complessa crisi diplomatica tra il calciatore e la società britannica. Di fronte a un attacco così esplicito verso la gestione dirigenziale, i vertici dello United si trovano a valutare sanzioni disciplinari, mentre attorno al nome di Lisandro Martínez si addensano inevitabilmente le voci di un possibile addio nelle prossime finestre di trasferimento.